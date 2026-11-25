Olayın gelişimi:

İstanbul Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda, Edirne istikametinde saat 21.30 sıralarında seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan çıktı ve yangına müdahale etmek istedi; ancak alevler kısa sürede aracı sardı.

Müdahale ve bilanço:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda kamyonet alev topuna döndü