maç öncesi bilgiler:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekip ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 17 puanla 10. sırada bulunuyor.

geçmiş randevu ve istatistikler:

İki takım Süper Lig sahalarında daha önce 24 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Kasımpaşa 12 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı; 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Toplam gollere bakıldığında Kasımpaşa 36, Çaykur Rizespor ise 26 gole imza attı. Geçen sezonki iki maçta da taraflar karşılıklı üstünlük sağladı: Kasımpaşa deplasmanda 2-1 kazanırken, Rizespor İstanbul'da 3-0'lık sonuçla galip geldi.

kasımpaşa'da teknik direktör ve form grafiği:

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı Alfred Schreuder getirildi. Schreuder yönetiminde takım çıktığı 2 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı; deplasmanda Gaziantep FK karşısında 2-0, iç sahada Corendon Alanyaspor'a karşı 2-1'lik sonuçlar alındı. Schreuder, bu karşılaşmayı da kazanması halinde kulüp tarihinde görevine 3'te 3 yaparak başlayan ilk teknik direktör olacak.

Lacivert-beyazlılar sezonun başında ilk 6 haftayı namağlup tamamlamış, ardından deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak bu seriyi sonlandırmıştı. Ancak Kasımpaşa, o yenilginin ardından oynadığı son 5 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

adrian benedyczak ve takımın hücum gücü:

Kasımpaşa'nın Polonyalı forveti Adrian Benedyczak, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığı iddiasını sürdürüyor. 26 yaşındaki oyuncu, takımının çıktığı 12 maçın 8'inde fileleri havalandırdı ve tüm bu müsabakalarda ilk 11'de başladı. Benedyczak, lacivert-beyazlıların en çok süre alan 4. oyuncusu konumunda bulunuyor.

eksikler, kart durumu ve cezalar:

Kasımpaşa'da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Kevin Mouanga'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Ayrıca Corendon Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Ayberk Karapo cezalı olduğu için bu maçta yer alamayacak.

Takımda kart sınırında bulunan 4 futbolcu bulunuyor: Kerem Demirbay, Claudio Winck, Andri Baldursson ve Ali Yavuz Kol. Bu oyuncuların bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe müsabakasında forma giyemeyecekler.

hakemler:

Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcı hakemleri Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok, dördüncü hakem ise Süleyman Bahadır olacak.

Her iki takım da ligdeki pozisyonunu güçlendirmek ve sezon hedefleri doğrultusunda değerli puanlar kazanmak istiyor; bu nedenle yarınki maç, hem taktiksel çekişme hem de bireysel performansların öne çıktığı bir randevu olarak öne çıkacak.

KASIMPAŞA, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA YARIN KARŞILAŞACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR İLE LİGDE 25. KEZ MÜCADELE EDECEK. (ARŞİV)