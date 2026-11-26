Denizli Ticaret Odası heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ve odanın idari organlarında görev yapan iş insanlarından oluşan heyet, kuruluşun 100. yılını anmak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaşan heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu ve Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette öne çıkan mesajlar:

Başkan Erdoğan, şeref defterine yazdığı mesajda Denizli iş dünyasının üretim, ihracat ve istihdamı artırma kararlılığını vurguladı. Erdoğan, mesajında Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirme taahhüdünü dile getirerek, 'Bizlere emanet ettiğiniz en büyük eseriniz Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalacak, ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz' ifadelerine yer verdi.

Heyet ve tören sonrası:

Ziyarette DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri hazır bulundu. Başkan Erdoğan heyetin duygu ve düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı; toplu fotoğraf çekimiyle ziyaret ölümsüzleştirildi ve heyet, Anıtkabir'den saygı ve özlemle ayrıldı.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN VE ODANIN İDARİ ORGANLARINDA GÖREV ALAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ, ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ. ATATÜRK’ÜN MOZOLESİNE ÇELENK SUNAN BAŞKAN ERDOĞAN, ANITKABİR ŞEREF DEFTERİ’Nİ İMZALADI; "BİZLERE EMANET ETTİĞİNİZ EN BÜYÜK ESERİNİZ CUMHURİYETİMİZİN TEMEL DEĞERLERİNE BAĞLI KALACAK, EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ. ÜLKEMİZİ, EL BİRLİĞİ İLE ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNİN ÜZERİNE TAŞIYACAĞIZ" YAZDI.