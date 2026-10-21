Muş'ta geleceğin milli atletleri için disiplinli hazırlık dönemi

antrenman sahasında ilk adımlar:

1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen idmanlar, Muş'ta yetişen genç sporcuları sistemli bir şekilde atletizme hazırlıyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, antrenör eşliğinde planlı çalışmalarla sporcuların kondisyon, hız ve teknik becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

antrenör gözetiminde disiplin ve gelişim:

Programlar, düzenli tekrarlar, kuvvet çalışmaları ve teknik eğitimleri bir araya getiriyor. Antrenörler, her sporcunun fiziksel gelişimini takip ederek bireysel ihtiyaçlara göre antrenman yoğunluğunu ayarlıyor; bu yaklaşım, genç atletlerin dayanıklılık ve performans artışı sağlamasına yardımcı oluyor. Disiplin ve süreklilik, idmanların temel taşlarını oluşturuyor.

altyapı ve hedef odaklı yönlendirme:

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençleri spora yönlendirme ve yetenek avına odaklanan çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli antrenmanlarla kendilerini geliştiren sporcuların hedefi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek. Altyapıdaki bu yönlendirme, yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk atletizmine kazandırılmasını amaçlıyor.

Çalışmaların sürmesi halinde bölgeden çıkacak yeni isimlerin ilerleyen yıllarda yarış pistlerinde görünür olması bekleniyor. Muş'taki antrenman programları, sabır ve azimle çalışan gençlere yarış deneyimi ve teknik altyapı kazandırmayı hedefliyor.

MUŞ’TA GENÇ SPORCULAR, 1071 SULTAN ALPARSLAN SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANTRENMANLARDA AZİM VE DİSİPLİNLE ÇALIŞARAK GELECEĞİN MİLLÎ ATLETLERİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR.