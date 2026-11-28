Elazığlı oyuncunun sahne dönüşü

Elazığ'da yaşayan tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mahmut Yıldırım, 8 Ekim'de sahnelediği 'Nesîmî' oyunu öncesi üç aylık bir beslenme programıyla yaklaşık 22 kilo verdi. Prova ve performans kapasitesini artırmak, ayrıca sağlık sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan süreç sonunda Yıldırım, kilo ve enerji düzeyindeki değişimi sahneye yansıttı.

karar ve uygulama:

Bir dönem şehir değişikliği, düzensiz beslenme ve strese bağlı olarak kilosu 107 kiloya kadar çıkan Yıldırım, yeniden çalıştığı dönemde 102 kiloyken ağustos ayında özel bir hastanedeki Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Güner'e başvurdu. Oyunda canlandıracağı karakterin fiziksel görüntüsünü de dikkate alarak, kişiye özel hazırlanan beslenme programı uygulandı.

Yıldırım süreci, hedeflenen 22 kilo kaybına odaklanarak geçirdi ve program sonunda kilosunu 79-80 kiloya düşürdü. Bu değişim hem performans hem de yaşam kalitesi açısından belirgin etkiler gösterdi.

süreç ve koruma dönemi:

Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Güner süreci değerlendirirken, daha önce dört yıl önce birlikte yürüttükleri bir kilo verme programı olduğunu, sonrasında yaşam koşullarındaki değişikliklerle kiloların yeniden arttığını belirtti. Ağustos ayında yeniden başlayan çalışmada, Yıldırım'ın şikâyetleri arasında insülin direncine bağlı el-ayak titremeleri ve düşen yaşam kalitesinin yer aldığı ifade edildi.

Güner, program boyunca amaçlarının sadece kilo kaybı değil, beslenme tarzını kalıcı bir yaşam biçimine dönüştürmek olduğunu vurguladı ve danışanının iradesini överek koruma döneminin de birlikte yönetileceğini söyledi. Yıldırım ise elde ettiği kiloyu korumayı ve sağlıklı beslenmeyi sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Sonuç olarak, 'Nesîmî' oyununa hazırlık sürecinde gerçekleştirilen beslenme müdahalesi, Yıldırım'ın sahne performansını iyileştirmenin yanı sıra sağlık göstergelerinde de olumlu bir dönüş sağladı ve oyuncu sahnelere yenilenmiş bir enerjiyle döndü.

ELAZIĞ'DA YAŞAYAN TİYATRO OYUNCUSU VE YÖNETMENİ MAHMUT YILDIRIM, SAHNE ALACAĞI "NESÎMÎ" OYUNU İÇİN DİYETİSYEN BEYZA GÜNER DEMİR'İN HAZIRLADIĞI PROGRAMLA 3 AYDA YAKLAŞIK 22 KİLO VERDİ