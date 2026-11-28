Baraj kapaklarının açılması nehir ekosisteminde ani hareketlilik yarattı

Adana'da baraj kapaklarının açılmasıyla Seyhan Nehrinde su seviyesi yükseldi ve nehir üzeri ile kıyı kesimlerinde yoğun kuş hareketliliği gözlendi. Yerel sakinler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla kayda alarak fotoğraf ve video çekti.

kuşların toplanması ve görüntülerin oluşması:

Açılan kapaklarla birlikte nehre yeni su akışı sağlanması, su yüzeyinde ve kıyılarda kısa sürede çok sayıda kuşun bir araya gelmesine neden oldu. Kuşların sürü halinde uçuşları ve kıyıda toplanışları, bölgeye gelen ziyaretçiler için dikkat çekici ve fotoğrafik kareler oluşturdu. Doğaseverler ve çevre sakinleri bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

vatandaşların gözlemleri ve tepkileri:

O anları kaydedenlerden Mustafa Ardıç görüntüleri beğeniyle anlattı: 'Kapaklar açıldı, sular çok güzel. Çok güzel bir manzara var. Kuşlar uçuşuyor. Biz de motorlarımızı getirdik, videolar ve fotoğraflar çektik. Hava da güzel. Herkes gelsin görsün. Ayrı bir yer burası; çok değişik, çok güzel bir yer. Adana’da görmek istediğimiz manzaralar bunlar. Pek bilinmiyor ama Adana’nın böyle güzel yerleri var. Böyle güzel görüntüler, güzel manzaralarımız var.'

Bir diğer ziyaretçi Ramazan Aksoy ise alanın açık olduğu dönemde daha fazla ziyaretçi çektiğini vurguladı: 'Burası boşken bile güzel ama açıkken barajlarımız çok daha güzel oluyor. Aileler gelip vakit geçiriyor. Adana’mızın merkezi tarafta gezilmesi gereken yerlerden birisi burası. Biz geçen sene de kız arkadaşımla beraber gelmiştik. O zaman su yoktu ama şimdi çok daha güzel olmuş. "Keşke o zaman böyle olsaydı" diyor. Adana’mızın böyle güzellikleri de var. Keşke her zaman böyle olsa ve biz de her zaman buraya gelip temiz hava alsak.'

Yerel halk, baraj kapaklarının açılmasının hem görsel zenginlik hem de dinlenme ve etkinlik alanları açısından bölgeye canlılık getirdiğini belirtiyor. Yetkililer ve ziyaretçiler, benzer doğa manzaralarının korunması ve temiz tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

ADANA’DA BARAJ KAPAKLARININ AÇILMASIYLA SEYHAN NEHRİ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ. NEHİRDEKİ KUŞ POPÜLASYONUNUN ARTMASIYLA GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞURKEN, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEYİP FOTOĞRAF ÇEKTİ.