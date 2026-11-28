Konya kışında cam buzları ve gizli buzlanmanın tehlikesi

Kış aylarının sert geçtiği Konya'da, sabah saatlerinde araç camlarında oluşan buz tabakası ve gün içinde ortaya çıkan gizli buzlanma, sürüş güvenliğini azaltıyor. Sürücüler genellikle cam üzerindeki kalın buzu kazıyarak yola çıkıyor; ancak bu işlem çoğu zaman görüşün tam olarak açılması için yeterli olmuyor. Uzmanlar, camlardaki buz çözülmeden hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

cam temizliği tek başına yeterli değil:

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, sabah araçlarına binen sürücülerin acele etmemesi gerektiğini belirterek, "Kış aylarında sürücülerimizin sabah araçlarına bindiklerinde yola çıkmak için acele etmemeleri büyük önem taşıyor. Öncelikle araçlarının ön, yan ve arka camlarında oluşan buzlanmayı tamamen gidermeleri gerekiyor." dedi. Ceylan, buz kazıyıcıyla sadece yüzeydeki buzun giderilmesinin yeterli olmadığını, aracın ısıtma ve havalandırma sisteminin ön ve yan camlara yönlendirilerek buzun tamamen çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ceylan ayrıca camlarda kalan ince buz tabakasının, karşıdan gelen güneş ışığıyla yeniden donabileceğini ve bunun ani görüş kaybına yol açabileceğini ifade etti: "Bu durum trafikte ciddi tehlikelere ve kazalara yol açabilir."

gizli buzlanmanın görüldüğü yerler ve sürüş önerileri:

Ceylan, gizli buzlanmanın en sık görüldüğü yerler arasında köprüler, viyadükler, yüksek kesimler, tünel giriş-çıkışları ve gölgede kalan yol kesimleri olduğunu hatırlattı. Gizli buzlanma çoğu zaman ıslak bir yol yüzeyiyle karıştırılabildiği için sürücünün hazırlıksız yakalanma riski yüksek.

Uzman önerileri şu şekilde sıralanıyor: hız düşürülmeli, araçlar arasında güvenli takip mesafesi artırılmalı ve ani fren, ani gaz ile sert direksiyon hareketlerinden kaçınılmalı. Ceylan, kış lastiklerinin faydasına dikkat çekerek, "Kış lastiği bulunması, aracın kaymayacağı anlamına gelmez; yol tutuşunu artırmaya yardımcı olur ama buzda kayma riskini ortadan kaldırmaz" dedi ve ekledi: "Gideceğimiz yere beş, on dakika geç varmak, hiç varamamaktan çok daha iyidir."

Sürücülerden ayrıca karşıdan gelen güneş ışınlarının görüşü olumsuz etkilemesini engellemek için uygun güneş gözlüğü taşımaları veya araç güneşliklerini doğru kullanmaları da istendi.

sürücü deneyimleri ve pratik önlemler:

Sürücü Onur Kılıç, her sabah işe gitmeden önce 10-15 dakika aracı çalıştırıp camlardaki buzun çözülmesini beklediğini anlattı: "Kış aylarında trafik kazalarının önüne geçmek için sabah işe gitmeden 10-15 dakika önce araçlarımızı çalıştırarak camlardaki buzun çözülmesini bekliyoruz." Kılıç ayrıca araç kontrollerinin tamamlanmasının ve hız sınırlarına uyulmasının güvenli sürüş için temel olduğunu söyledi.

Bir diğer sürücü Tunay Basri Sunar ise, camlardaki buz temizlendikten sonra ısıtma ve havalandırma sisteminin ön ve yan camlara yönlendirilmesinin önemini vurguladı. Sunar, gizli buzlanma şüphesi olan kesimlere yaklaşıldığında ayağını gaz pedalından çekip hızını düşürdüğünü ve aracın denetimini kaybetmeden ilerlediğini belirterek, "Önemli olan, tehlikeyi önceden sezmeye çalışmak ve gerekli tedbirleri zamanında almaktır" diye konuştu.

Konya'da kış koşullarına hazırlıklı olmak, sadece camların görünür bölümünü temizlemekten öte, görüşü tamamen sağlamak ve yolun potansiyel riskli bölümlerine önlemle yaklaşmak anlamına geliyor. Yetkililerin uyarıları ve sürücülerin bilinçli davranışı trafikte yaşanabilecek kazaların azaltılmasında belirleyici olacaktır.

KONYA'DA KIŞ AYLARINDA SABAH SAATLERİNDE ARAÇ CAMLARINDA OLUŞAN BUZLANMA VE YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN FARK ETMEKTE ZORLANDIĞI GİZLİ BUZLANMA, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR.