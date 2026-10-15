Derneklerle bir araya gelen Yunusemre Platformu Mihalıççık mirasını konuştu

Yunusemre Platformu üyeleri dernek ziyaretleri kapsamında Dinekliler Dernek lokalinde bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan Dinekliler Dernek yöneticileri ile birlikte birçok yerel dernek temsilcisi katıldı.

Ziyaretin katılımcıları ve ev sahibi:

Toplantıda Dinekliler Dernek Başkanı Abdullah Orak ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ayrıca Yalımkaya ve Çevre Köyleri Derneği (Yaçevder) Başkanı Cihan Taktekin ile yönetim kurulu üyeleri, Narlılılar Derneği (Esminarder) Başkanı Bekir Talay ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Platformu üyeleri ve temsilcileri Hüseyin Güven, Suat Uzan ve Cengiz Soydemir toplantıda yer aldı.

Görüşülen konular ve değerlendirmeler:

Yunusemre Platformu Eskişehir temsilcisi Hüseyin Güven toplantıya ilişkin şunları ifade etti: "Mihalıççık’ın kültürel değerleri, STK ve derneklerin önemi, Hz. Yunusemre’nin mirası, Yunusemre Belediyeler Birliği, Yunusemre ödülleri ve hemşehrilerimiz adına yapılabilecek çalışmalar ve projeler üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri, samimi misafirperverlikleri ve değerli sohbetleri Dernek başkanlarımıza ve kıymetli yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu toplantıları diğer derneklerin de katılımıyla düzenli olarak yapacağız. Birlikte düşünmeye, üretmeye ve Mihalıççık’ın değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz."

Toplantıda ortak projelerin planlanması, kültürel mirasın yaşatılması ve STK iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar düzenli buluşmaların önemine vurgu yaptı ve yerel dayanışmanın artırılması hedeflendi.

Ziyaret, ikram ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

YUNUSEMRE PLATFORMU ÜYELERİ DERNEK ZİYARET ETKİNLİLERİNE DEVAM EDİYOR