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Tarsus'ta sulama kanalında iki kardeşin yaşamını yitirmesi bölgeyi yasa boğdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşten biri sudan çıkarıldı; her iki çocuk da yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tarsus'ta sulama kanalında iki kardeşin yaşamını yitirmesi bölgeyi yasa boğdu

Olayın ayrıntıları:

Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle 4018 Sokak’taki sulama kanalında, boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Suriye uyruklu Yazen H. (6) isimli çocuğun, Tuğra Nazmi Sarıgül tarafından sudan çıkarıldığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak çevrede ve aileyle görüşmeler yaptı.

Arama kurtarma ve otopsi:

Aileyle görüşmelerde 9 yaşındaki çocuklarının da kayıp olduğu yönünde bilgi alınması üzerine sulama kanalında dalgıç ekipleri tarafından geniş çaplı arama başlatıldı. Aramalar sonucunda Mazin H. (9) isimli çocuğun cansız bedenine, düştüğü düşünülen noktadan yaklaşık 300 metre ileride ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Mazin H.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Böylece sulama kanalına düşen iki kardeşin de hayatını kaybettiği kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor; yetkililer, kaza nedeninin ve olası ihmallerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Not: Olayda adı geçen kişiler, yaşlar ve yer bilgileri yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda korunmuş ve haber metninde korunmuştur.

POLİS DALGIÇ EKİPLERİNİN KANALDA YAPTIĞI ARAMALAR

POLİS DALGIÇ EKİPLERİNİN KANALDA YAPTIĞI ARAMALAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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