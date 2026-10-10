Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Devrek'te 61 yaşındaki demirci Rıza Ulukoz, yarım asırdır sürdürdüğü mesleğini 1987'den beri kendi dükkânında tek başına sürdürüyor; çırak yetişmiyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yarım asırdır demircilikle uğraşan Rıza Ulukoz, çırak bulamamanın getirdiği yalnızlıkla dükkanını açık tutuyor. 61 yaşındaki Ulukoz, ilkokul sonrası başladığı sıcak demir ustalığında toplam 50 yıl geride bıraktığını söylüyor; 1987'de devraldığı dükkânda hâlâ tek başına çalışıyor.

usta olmaya giden yol:

Ulukoz mesleğe başlama hikâyesini, amcasının yönlendirmesiyle anlattı: "Bu işe ilkokuldan sonra başladım ben. Amcam 'Bu çocuk çalışacak' dedi. Getirdi ustama teslim etti, 'al eti senin kemiği benim' dedi". Askerlik öncesi ve sonrasında aynı ustanın yanında çalışmayı sürdürdüğünü, 1987'de dükkânı devraldığını aktarıyor.

günlük üretim ve ürün yelpazesi:

Teknolojinin gelişmesine rağmen ocağını tüttürmeye devam eden Ulukoz, başta bahçe ve ziraat aletleri olmak üzere çeşitli kesici ve el aletleri üretiyor. Üretim arasında balta, kazma, bıçak, nacak, keser gibi geleneksel aletler öne çıkıyor. "İş var, eskisi gibi değil de tabii ki iş var yapana" sözleriyle talebin hâlâ bulunduğunu, ancak iş gücünün azaldığını ifade ediyor.

çırak sıkıntısı ve gelecek kaygısı:

Devrek'te bu işi yapan yalnızca iki ustadan biri olan Ulukoz, mesleği devralacak yeni neslin olmamasından yakınyor. Arkadaşlarından Selahattin Bostancı ile ilçede kalan son ustalar olduklarını belirten Ulukoz, Bostancı'nın oğlunun yanında çalıştığını, kendisinin ise tek başına mesleğini sürdürdüğünü söylüyor. "Benden sonra yapacak kimse yok. Ömrümün yettiği yere kadar devam etmeye çalışıyoruz" diyerek hem mesleğe bağlılığını hem de gelecek endişesini özetliyor.

Ulukoz'un hikâyesi, yerel zanaatlerin nesilden nesile aktarılmasının zorluklarını ve çırak bulma sorununu gözler önüne seriyor. Çekiç seslerinin azaldığı Devrek sokaklarında, bu tür ustaların varlığını sürdürmesi büyük emek ve kararlılık gerektiriyor.

40 yıllık mesleğin son ustaları, zanaatı yaşatacak kimse bulamıyor

40 yıllık mesleğin son ustaları, zanaatı yaşatacak kimse bulamıyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üniversitelerde akran rehberliğiyle uluslararası öğrencilerin uyumu güçlendirili...
images

Kaman'da festivalin ardından: içişleri bakanı Mustafa Çiftçi emniyet ve öğretmen...
images

Mut'ta zeytinyağlı yemekler ödül için yarıştı
images

Kutu kutu anılar Samsunlu sağlık çalışanının 3 milyonluk lego ve model araba bir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tek idmanla maça çıktı, Storck takımı tebrik etti

antalyaspor'un galibiyeti, boluspor'un dersleri: teknik sorumlular değerlendirdi

Kadim şehirlerin lezzetleri Muratpaşa'da bir araya geldi

Adliye önündeki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde imha edildi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması