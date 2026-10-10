Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yarım asırdır demircilikle uğraşan Rıza Ulukoz, çırak bulamamanın getirdiği yalnızlıkla dükkanını açık tutuyor. 61 yaşındaki Ulukoz, ilkokul sonrası başladığı sıcak demir ustalığında toplam 50 yıl geride bıraktığını söylüyor; 1987'de devraldığı dükkânda hâlâ tek başına çalışıyor.

usta olmaya giden yol:

Ulukoz mesleğe başlama hikâyesini, amcasının yönlendirmesiyle anlattı: "Bu işe ilkokuldan sonra başladım ben. Amcam 'Bu çocuk çalışacak' dedi. Getirdi ustama teslim etti, 'al eti senin kemiği benim' dedi". Askerlik öncesi ve sonrasında aynı ustanın yanında çalışmayı sürdürdüğünü, 1987'de dükkânı devraldığını aktarıyor.

günlük üretim ve ürün yelpazesi:

Teknolojinin gelişmesine rağmen ocağını tüttürmeye devam eden Ulukoz, başta bahçe ve ziraat aletleri olmak üzere çeşitli kesici ve el aletleri üretiyor. Üretim arasında balta, kazma, bıçak, nacak, keser gibi geleneksel aletler öne çıkıyor. "İş var, eskisi gibi değil de tabii ki iş var yapana" sözleriyle talebin hâlâ bulunduğunu, ancak iş gücünün azaldığını ifade ediyor.

çırak sıkıntısı ve gelecek kaygısı:

Devrek'te bu işi yapan yalnızca iki ustadan biri olan Ulukoz, mesleği devralacak yeni neslin olmamasından yakınyor. Arkadaşlarından Selahattin Bostancı ile ilçede kalan son ustalar olduklarını belirten Ulukoz, Bostancı'nın oğlunun yanında çalıştığını, kendisinin ise tek başına mesleğini sürdürdüğünü söylüyor. "Benden sonra yapacak kimse yok. Ömrümün yettiği yere kadar devam etmeye çalışıyoruz" diyerek hem mesleğe bağlılığını hem de gelecek endişesini özetliyor.

Ulukoz'un hikâyesi, yerel zanaatlerin nesilden nesile aktarılmasının zorluklarını ve çırak bulma sorununu gözler önüne seriyor. Çekiç seslerinin azaldığı Devrek sokaklarında, bu tür ustaların varlığını sürdürmesi büyük emek ve kararlılık gerektiriyor.

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