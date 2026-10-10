Vali yardımcısı İhsan Ayrancı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni

Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ayrancı'nın naaşı, ailesi tarafından alınarak köy mezarlığına getirildi ve dualarla defnedildi.

Olayda Ayrancı'nın evinde beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulunduğu bildirildi. Yetkililerin açıklamaları ve savcılık soruşturması devam ederken, cenaze törenine geniş katılım oldu.

Babanın isteği ve duygusal anlar:

Cenazede oğlunun tabutunun başında gözyaşları içinde olan emekli müftü Adem Ayrancı, oğluna yönelik 'intihar' iddialarına tepki gösterdi. Baba Ayrancı, 'Benim evladım intihar etti diyorlarmış. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye' sözleriyle duygularını dile getirdi ve helallik istedi.

Vali ve protokolün açıklamaları:

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş törende duygusal anlar yaşadığını belirtip, '8 aydır birlikte mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor' dedi. Bu konuşma sırasında baba ile kısa bir yakınlaşma yaşandı ve baba, vali Aktaş'a 'Yavruma hakkını helal et' diye seslendi.

Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. 46 yaşındaki İhsan Ayrancı, Saygılı köyü mezarlığına defnedildi.

BEYLİK TABANCASIYLA VURULMUŞ HALDE BULUNAN EVLADININ CİNNET GEÇİRDİĞİNİ BELİRTEREK HELALLİK İSTEYEN EMEKLİ MÜFTÜ ADEM AYRANCI'NIN, "BENİM EVLADIM İNTİHAR ETTİ DİYORLARMIŞ. BENİM EVLADIM İMANI BÜTÜN BİR İNSANDI. KİM DEMİŞ BENİM OĞLUMA İNTİHAR ETTİ DİYE" SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI.