Esnafla omuz omuza: güçlü ATSO hedefi

Hatice Öz Eski Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, Eski Sanayi Sitesi’ndeki ziyaretleri sırasında esnaf ve tüccarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Beraberindeki ekip ile işletmeleri tek tek dolaşan Öz, hem sahadan gelen sorunları dinledi hem de yeni dönem projelerini anlattı.

Ziyaretlerde işletme sahipleri artan maliyetler, finansmana erişim sorunları, nitelikli personel eksikliği ve piyasadaki rekabet koşullarına vurgu yaptı. Esnafın talepleri, seçim kampanyasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

ATSO üyelerine faydalı olmalı:

Öz, ATSO’nun üye odaklı çalışması gerektiğini belirterek, aidat ödeyen her işletmenin bunun karşılığını somut hizmet ve projelerle alması gerektiğini ifade etti. Esnafın beklentileri doğrultusunda odanın yalnızca sorunların tartışıldığı değil, çözümler üreten bir merkez haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında artış gösteren maliyetler, kredi ve finansmana erişim zorlukları, nitelikli iş gücü eksikliği ve sektörler arası rekabet vardı. Öz, bu başlıklara yönelik pratik ve ölçülebilir adımlar atacaklarını söyledi.

kobi osb ve yapay zekâ destekli istihdam:

Hatice Öz, KOBİ’lere yönelik çözüm olarak KOBİ OSB projesini öne çıkardı; küçük işletmelerin modern üretim alanlarına ve ortak altyapıya erişimini sağlayacak bu projeyle üretimin güçlendirileceğini belirtti. Ayrıca ATSO Kariyer Merkezi ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı İnsan Kaynakları Sistemi ile işletmelerin nitelikli personel ihtiyacına cevap vereceklerini aktardı.

Esnaf ve tüccarların ziyaretlerde ekibe verdiği destek sözü ve gösterdikleri ilgi, Öz tarafından memnuniyetle karşılandı. Öz, Antalya iş dünyasının her kesimiyle buluşmayı sürdüreceklerini ve güçlü bir ATSO hedefiyle çalışacaklarını ifade etti.

Sonuç olarak Hatice Öz’ün Eski Sanayi buluşması, yerel işletmelerin önceliklerini doğrudan dinleyen ve uygulamaya dönük projeler vaat eden bir kampanya mesajı verdi. Ziyaret, adayın saha temaslarını güçlendirmesi açısından önem taşıdı.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, EKİBİYLE BİRLİKTE ANTALYA ESKİ SANAYİ SİTESİ’NDE ESNAF VE TÜCCARLARLA BULUŞTU. İŞLETMELERİ TEK TEK ZİYARET EDEREK PROJELERİNİ ANLATAN ÖZ, SANAYİ ESNAFININ SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.