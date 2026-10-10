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Dürüstlüğüyle takdir toplayan 11 yaşındaki Eslem

Gediz'de 11 yaşındaki Eslem Aydın, sokakta bulduğu içi para dolu cüzdanı babasının polis ekiplerine teslim etti; dürüstlüğü ilçe genelinde takdir topladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dürüstlüğüyle takdir toplayan 11 yaşındaki Eslem

olay nasıl gerçekleşti:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 11 yaşındaki Eslem Aydın arkadaşlarıyla gezerken yerde içi para dolu bir cüzdan fark etti. Küçük Eslem, bulduğu cüzdanı olduğu yerde bırakmak yerine anında hareket etti ve durumu kendisi de polis memuru olan babasına bildirdi.

Baba Aydın’ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri cüzdanı muhafaza altına aldı. Olay, kısa sürede çevredeki vatandaşların ve emniyet görevlilerinin dikkatini çekti.

cüzdanın sahibine ulaşması:

Yapılan inceleme sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cüzdanın sahibine ulaştı. Cüzdan, içerisindeki paralar ve kişisel belgelerle birlikte eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Teslim anında cüzdanını alan vatandaş, Eslem ve ailesine teşekkür etti.

ödüllendirme ve toplum tepkisi:

Eslem'in davranışı okul yönetimi ve ilçe halkı tarafından örnek bulunarak takdir topladı. Dayınlar İlkokulu Müdürlüğü, öğrenciye göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle 500 TL hediye çeki ile birlikte bir takdirname verdi. Veliler ve komşular, küçük kıza ve ailesine teşekkürlerini iletti.

Küçük Eslem'in bu davranışı, dürüstlüğün gündelik yaşamdaki etkisini bir kez daha hatırlattı ve ilçede olumlu bir gündem oluşturdu.

GEDİZ ÖĞRETMENEVİ CİVARINDA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GEZEN 11 YAŞINDAKİ ESLEM AYDIN, YERDE İÇİ PARA...

GEDİZ ÖĞRETMENEVİ CİVARINDA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GEZEN 11 YAŞINDAKİ ESLEM AYDIN, YERDE İÇİ PARA DOLU CÜZDANI EKİPLERE TESLİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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