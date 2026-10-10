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Erzurum'da yetki hedefi için birlik ve dayanışma vurgusu

Türk Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şube Başkanı Mahmut Coşkun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yetki hedefi ve teşkilat dayanışmasının önemini anlattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da yetki hedefi için birlik ve dayanışma vurgusu

Coşkun: "Hedefimiz yetki, mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şube Başkanı Mahmut Coşkun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yemek programında sendikal çalışmalar ve teşkilatın güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Coşkun, görevdeki ilk yılı geride bırakan yönetim olarak sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sendikal hedef ve yol haritası:

Konuşmasında din görevlilerinin toplumsal rolüne dikkat çeken Coşkun, sendikal mücadelenin temel amacının üyelerin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu söyledi. Kararlı bir yol izlediklerini belirten Coşkun, hizmet anlayışlarında dürüstlük, doğruluk, adalet ve liyakat ilkelerinden taviz vermeyeceklerini ifade etti. Hedef olarak yetkili sendika olmak gösterildi.

Üye artışı ve teşkilat çalışmaları:

Erzurum Şubesi'nin artan üye sayısı ve güçlenen teşkilat yapısıyla yetki hedefine yürüdüğünü kaydeden Coşkun, bu sürecin saha çalışması, üyelerle doğrudan iletişim ve taleplerin etkin şekilde dile getirilmesiyle ilerleyeceğini anlattı. Yönetimin ilk yılı içinde teşkilatın büyümesi için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Coşkun, yetki hedefine ulaşılana kadar bölgedeki faaliyetlerin süreceğini, üyelerle bir arada olmaya devam edeceklerini ve çalışanların haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Programda birlik ve beraberlik mesajı öne çıktı; Coşkun, "Hedefimiz yetki, yolumuz dayanışma" sözleriyle sendikanın yaklaşımını özetledi.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MAHMUT COŞKUN, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI...

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ERZURUM ŞUBE BAŞKANI MAHMUT COŞKUN, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, SENDİKAL ÇALIŞMALAR, TEŞKİLATIN BİRLİK VE BERABERLİĞİ İLE YETKİLİ SENDİKA OLMA HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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