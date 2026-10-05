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Didim açıklarında motor arızası sonrası üç kişi Sahil Güvenlik (KB-51) tarafından kurtarıldı

Didim açıklarında motor arızasıyla sürüklenen özel teknedeki 3 şahıs, Sahil Güvenlik Botu (KB-51) tarafından kurtarılarak Didim Marina'ya getirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Didim açıklarında motor arızası sonrası üç kişi Sahil Güvenlik (KB-51) tarafından kurtarıldı

Didim açıklarında operasyon:

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknede bulunan kişilerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gönderilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) kurtarma çalışması başlattı.

Müdahalenin seyri:

Kurtarma ekipleri, başlatılan çalışmayla sürüklenen tekneyi tespit ederek içindeki 3 şahıs için güvenli müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kişilerin tahliyesi sağlandı.

sonuç ve intikal:

Bahse konu özel tekne, içerisindeki 3 şahıs ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi. Olay, Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen zamanında müdahale ile sonlandırıldı.

AYDIN AÇIKLARINDA 3 ŞAHIS KURTARILDI

AYDIN AÇIKLARINDA 3 ŞAHIS KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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