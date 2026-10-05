Didim açıklarında motor arızası sonrası üç kişi Sahil Güvenlik (KB-51) tarafından kurtarıldı

Didim açıklarında operasyon:

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknede bulunan kişilerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gönderilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) kurtarma çalışması başlattı.

Müdahalenin seyri:

Kurtarma ekipleri, başlatılan çalışmayla sürüklenen tekneyi tespit ederek içindeki 3 şahıs için güvenli müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kişilerin tahliyesi sağlandı.

sonuç ve intikal:

Bahse konu özel tekne, içerisindeki 3 şahıs ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi. Olay, Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen zamanında müdahale ile sonlandırıldı.

AYDIN AÇIKLARINDA 3 ŞAHIS KURTARILDI