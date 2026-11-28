Sinematik karelerle kent hikâyesi: Kilis belediyesinin hizmet yüzü

Kilis Belediyesi, şehir genelinde yürütülen çalışmalarını sinematik görüntülerle kayıt altına alarak vatandaşlarla paylaştı. Hazırlanan video, belediyenin hizmet alanlarını farklı açılardan ve estetik bir anlatımla sunuyor.

Yayınlanan görüntülerde, altyapıdan sosyal hizmetlere, sokak düzenlemelerinden yeşil alan çalışmaları ve bakım onarıma kadar pek çok müdahale yer alıyor. Kamera açıları ve kurgu, sıradan işlerin arkasındaki emeği görünür kılmayı amaçlıyor.

görüntülerin anlatımı:

Videoda, hizmet süreçleri bir hikâye akışı içinde aktarılıyor; her karede yapılan işin detayına ve uygulama aşamalarına vurgu yapılıyor. Paylaşımda özellikle "her hizmetin, emeğin ve dokunuşun arkasında daha güzel bir Kilis hedefi" olduğu vurgulandı.

Çekimlerin sinematik bakış açısıyla sunulması, hem çalışmanın ciddiyetini hem de kent estetiğine verilen önemi öne çıkarıyor. Görüntülerde şehrin farklı noktalarındaki çalışmalar bir bütün olarak izleyiciye aktarılıyor.

vatandaşlarla paylaşım yöntemi:

Belediyenin sosyal medya hesabından yayımlanan video, kısa sürede halkla buluştu. Paylaşımda, yapılan hizmetlerin sürekliliğine dikkat çekilerek çalışmaların aralıksız sürdüğü mesajı iletildi.

Yetkililer, görsel anlatımla kent sakinlerini bilgilendirmeyi ve yapılan işlerin şeffaflığını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Video, hem mevcut projelerin kapsamını göstermek hem de toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla hazırlandı.

KİLİS’TE BELEDİYE ÇALIŞMALARI SİNEMATİK GÖRÜNTÜLERLE TANITILDI