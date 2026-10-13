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Didim’de topraktan geleceğe: üreticiler ve lezzetler Akyeniköy’de buluşuyor

15-18 Ekim'de Akyeniköy'de düzenlenecek Topraktan Geleceğe: Üreten Didim Tarım Şenliği, üreticiler, stantlar ve atölyelerle ziyaretçilerini bekliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Didim’de topraktan geleceğe: üreticiler ve lezzetler Akyeniköy’de buluşuyor

şenlik hakkında:

Didim Belediyesi tarafından "Topraktan Geleceğe: Üreten Didim" temasıyla düzenlenen Tarım Şenliği, 15-18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy'de üreticileri, kadın çiftçileri ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Etkinlik, Didim’in geleneksel tarımsal birikimini sürdürülebilir üretim anlayışıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Şenlik alanında Didim’in zeytininden yöresel lezzetlere, tarımsal üretim uygulamalarından güvenli gıda ve geri dönüşüm konularına kadar geniş bir program yer alacak. Yerel ürün stantları, kadın çiftçilerin katılacağı etkinlikler, söyleşiler ve uygulamalı atölyeler ziyaretçilere sunulacak.

program detayları:

Şenlik, 15 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da stantların açılmasıyla başlayacak; üreticiler ve yerel ürünler şenlik alanında ziyaretçilerle buluşacak. 16 Ekim Cuma stantlar 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı gün "Tarımda Ortak Akıl" başlığı altında saat 14.00'te "Yerelde Tarım" ve saat 15.00'te "Değişen İklim, Dönüşen Tarım" konulu söyleşiler düzenlenecek.

Şenliğin açılış programı 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 12.00'de Şehit Soner Turan İlkokulu'ndan başlayacak kadın çiftçi traktör korteji şenlik alanına ulaşacak; saat 12.30'da stantlar gezilecek ve saat 13.00'te ana sahnede açılış konuşmaları yapılacak. Programda saat 13.30'da Cumhuriyet Kadın Ritim Grubu gösterisi, saat 14.00'te Didim Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ve saat 15.00'te "Toprağa Dokunan Kadınlar" söyleşisi yer alıyor.

18 Ekim Pazar günü stantlar saat 10.00'da açılacak; saat 13.00'te ana sahnede yerel sanatçılar konser verecek. Saat 14.30-17.30 arasında Park Sahne'de salamura zeytin kurma, çocuklarla turşu kurma, anne-çocuk zeytin kurma, çelik alma ile üretim ve kompost yapımı atölyeleri düzenlenecek. Kompost atölyesi kapsamında katılımcılara kompost dağıtımı da yapılacak.

belediyenin mesajı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şenliğin üretim ve yerel kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Gençay şu ifadeleri kullandı: "Didim’in üretim gücünü görünür kılmak, üreticilerimizin emeğini desteklemek ve yerel ürünlerimizi günlük yaşamla buluşturmak istiyoruz. Yerel üretimimiz yalnızca Didim için değil, bölgemiz açısından da önemli bir tarımsal zenginlik. 'Kırsalımızda üretiyor, kıyılarımızda tüketiyoruz' anlayışıyla üretimi Didim’in ortak kalkınma vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bugünün imkanlarını en iyi şekilde geleceğe taşımanın yolu; toprağın değerini bilmekten, üreticinin emeğine kıymet vermekten ve kaynaklarımızı doğru kullanmaktan geçiyor."

Didim Belediyesi, tüm Didimlileri 15-18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy'de gerçekleşecek şenliğe davet ediyor; etkinlikler yerel üretimi desteklemeyi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

DİDİM’DE 15-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK TARIM ŞENLİĞİ, AKYENİKÖY’DE ÜRETİCİLERİ VE...

DİDİM’DE 15-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK TARIM ŞENLİĞİ, AKYENİKÖY’DE ÜRETİCİLERİ VE ZİYARETÇİLERİ BULUŞTURACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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