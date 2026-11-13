Dolar 50,3606 +0,16%
Euro 55,7708 +0,28%
Bist 11.765,60 -0,39%
Altın Gram 6.310,07 +0,31%
EUR/USD 1,1071 +0,10%
Brent Petrol 96,07 +0,26%
--°

Didim'de üç insan kaçakçısı tutuklandı

Aydın İl Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Mersindere'deki ortak operasyonunda 10 düzensiz göçmen yakalandı; üç organizatör tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Didim'de üç insan kaçakçısı tutuklandı

Didim'de üç insan kaçakçısı tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Mersindere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ortak operasyonda, yurt dışına yasa dışı çıkış hazırlığında olduğu tespit edilen kişiler yakalandı. Operasyon sırasında 10 düzensiz göçmen bulundu.

operasyon ve yakalamalar:

Ekiplerin saha çalışmaları sonucu, olayın organizatörleri olduğu belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar arasında A. Ö. (48), M. S. T. (51) ile yabancı uyruklu H. J. (36) yer aldı. Şüpheliler, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

düzensiz göçmenlerin durumu:

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında idari işlemler başlatıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ilgili birimlerce Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve koordineli denetimler bölgedeki göç hareketlerinin engellenmesine yönelik olarak sürdürülecek.

DİDİM’DE 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

DİDİM’DE 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

HABAŞ'ta telefon yasağı sabah vardiyasını iş bırakmaya sürükledi
images

Emirdağ yolunda arkadan çarpışma: üç kişi yaralandı
images

Afet yönetiminde önleyici adımlar: Tekirdağ 2027-2031 planını masaya yatırdı
images

Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yerelden küresele: COP31'de elektrifikasyon ve fosil yakıt kullanımının azaltılması çağrısı

Van’da 12 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 92 gözaltı

Yöre sakini ava izin vermedi, avcılarla gerilim yaşandı

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi