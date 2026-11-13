Didim'de üç insan kaçakçısı tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Mersindere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ortak operasyonda, yurt dışına yasa dışı çıkış hazırlığında olduğu tespit edilen kişiler yakalandı. Operasyon sırasında 10 düzensiz göçmen bulundu.

operasyon ve yakalamalar:

Ekiplerin saha çalışmaları sonucu, olayın organizatörleri olduğu belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar arasında A. Ö. (48), M. S. T. (51) ile yabancı uyruklu H. J. (36) yer aldı. Şüpheliler, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

düzensiz göçmenlerin durumu:

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında idari işlemler başlatıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ilgili birimlerce Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve koordineli denetimler bölgedeki göç hareketlerinin engellenmesine yönelik olarak sürdürülecek.

DİDİM’DE 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI