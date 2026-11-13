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Bağcılar’da bagajda yakalanan metamfetaminle ilgili 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bağcılar’daki operasyonunda aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:31

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bağcılar’da bagajda yakalanan metamfetaminle ilgili 1 gözaltı

Bağcılar’da bagajda yakalanan metamfetaminle ilgili 1 gözaltı

İstanbul Bağcılar’da gerçekleştirilen bir operasyonda, aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucu nedeniyle 1 kişi gözaltına alındı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın bir parçası olarak kayda geçti.

operasyon ayrıntıları:

Jandarma ekipleri, uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyona jandarma köpeği de katıldı ve yapılan aramada aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

deliller ve gözaltı işlemi:

Ele geçirilen maddeler ve terazi delil olarak alındı, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Olay, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarının devamı niteliğinde yürütüldü.

Yetkililer, benzer suçlara karşı denetim ve operasyonların sürdüğünü bildirdi; toplumsal güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında benzer adımların tekrarlanacağı belirtildi.

İSTANBUL BAĞCILAR&#039;DA ARACIN BAGAJINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA...

İSTANBUL BAĞCILAR'DA ARACIN BAGAJINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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