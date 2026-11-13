Söke'de jandarmanın çalışması sonucu uyuşturucudan 17 yıl 10 ay hapisle aranan kişi yakalandı

söke'de aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hüküm giymiş durumda bulunuyordu.

operasyon ve yakalama:

Yapılan çalışmada, hakkında kesinleşmiş 17 yıl 10 ay hapis cezası olan M.Ç. (39) tespit edilerek jandarma tarafından gözaltına alındı. Kimlik ve dosya incelemeleri sonucunda şahsın mahkeme kararına bağlı hükümlü olduğu doğrulandı.

adli süreç ve teslim:

Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edildi ve resmi prosedürlerin ardından cezaevine gönderildi. Yetkililer, Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 17 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.