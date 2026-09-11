Didim'de yerel fidanlıktan kente yayılan yeşil dönüşüm

Didim'in fidanlığı kent peyzajını besliyor:

Didim Belediyesi, kentin yeşil dokusunu güçlendirmek için Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırdı. Akköy fidanlığında yetiştirilen tıbbi, aromatik ve süs bitkileri, belediyenin peyzaj planlaması doğrultusunda parklar, refüjler ve açık alan düzenlemelerinde kullanılıyor. Bu yaklaşım hem maliyet etkinliği sağlıyor hem de kent estetiğine sürdürülebilir katkı sunuyor.

üretim ve bakım süreci:

Fidanlıkta yapılan üretim; seçilen türlerin tohumdan filiz aşamasına kadar kontrollü yetiştirilmesi, düzenli sulama, budama ve hastalık zararlı takibi gibi adımları içeriyor. Ekipler, bitkilerin sağlıklı gelişimi için mevsimsel bakım programları uyguluyor ve kullanıma hazır hale gelen bitkileri titizlikle ayırıyor. Üretim ve bakım sürecindeki disiplin, kentte uzun ömürlü ve bakımı kolay peyzaj elemanları oluşmasını sağlıyor.

taşıma ve uygulama adımları:

Kullanıma hazır bitkiler, ekipler tarafından araçlara yüklenip Didim'in farklı noktalarına ulaştırılıyor. Taşıma, yerleştirme ve son bakım uygulamalarıyla birlikte bitkinin toprağa kavuşması bir dizi koordineli çalışmanın sonucu oluyor. Bir bitkinin toprakla buluşmasından önce başlayan emek; üretim, bakım, taşıma ve yerleştirme aşamalarından geçerek kentin doğal dokusuna yansıyor.

Belediye, kendi bünyesindeki üretim imkanlarını kullanarak peyzaj çalışmalarını desteklemeyi ve Didim'de daha nitelikli, bakımlı ve doğal yaşamla uyumlu alanlar oluşturmayı hedefliyor. Bu yerel üretim modeli, uzun vadede şehir peyzajının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sunmaya devam edecek.

DİDİM BELEDİYESİ, KENTİN YEŞİL DOKUSUNU GÜÇLENDİRMEK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA BİTKİ ÜRETİMİ VE KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. DİDİM BELEDİYESİ AKKÖY TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE SÜS BİTKİLERİ FİDANLIĞI’NDA YETİŞTİRİLEN FARKLI TÜRLERDEKİ BİTKİLER, İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA DEĞERLENDİRİLİYOR.