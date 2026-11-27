Kaymakam Zengin öğrencileri makamında kabul etti

Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Kars'ta düzenlenen atletizm yarışmalarında derece elde eden Digor Yatılı Bölge Okulu öğrencileriyle makamında bir araya geldi. Kabulde, sporcuların yarışma süreçleri ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgi alındı ve başarıları için tebrik edildi.

yarışma başarısı ve ilçeye katkısı:

Öğrenciler, Kars'taki müsabakalarda gösterdikleri performansla ilçelerini başarıyla temsil etti. Kaymakam Zengin, genç sporcuların azim ve gayretinin hem bireysel gelişimlerine hem de Digor'un sosyal görünürlüğüne olumlu katkı sağladığını belirtti. Elde edilen dereceler, okulun sportif çalışmalarının ve antrenörlerin başarısının bir yansıması olarak değerlendirildi.

eğitim ve sporun güç birliği:

Zengin, sportif faaliyetlerin öğrencilerin fiziksel sağlığı, disiplin ve özgüven gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı ve çocukların küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Başarıda emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür eden Kaymakam, genç sporcuların eğitim hayatlarıyla birlikte spor alanında da daha büyük başarılara imza atmalarını temenni etti. Program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

DİGOR’DA ATLETİZMDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE KAYMAKAM ZENGİN’DEN ÖDÜL(KARS-İHA)