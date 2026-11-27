MCBÜ'den iki derecelik dönüş:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) karate takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'ndan önemli derecelerle döndü. Takım, bireysel ve takım kategorilerinde kürsüye çıkarak üniversitenin uluslararası planlarına katkı sağladı.

bireysel başarı:

Şampiyonada 55 kilogram kumite kategorisinde mücadele eden Beyza Nur Akgülü, turnuvada gösterdiği performansla finale yükseldi ve müsabakayı tamamlayarak Türkiye ikinciliği elde etti. Akgülü, daha önce Avrupa ikinciliği bulunan bir sporcu olarak bu derecesini Türkiye düzeyinde de kanıtlamış oldu.

takım derecesi ve Avrupa vizesi:

MCBÜ Kadın Kumite Takımı, geçtiğimiz Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda aldığı üçüncülüğün ardından bu organizasyonda da Türkiye üçüncülüğüne ulaştı. Kübra Yazıcı, Beyza Nur Akgülü, Elif Güneş ve Büşra Yazıcıdan oluşan ekip, elde ettiği dereceyle 2027 yılında İspanya'da düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

yönetim ve teknik ekibin değerlendirmesi:

MCBÜ yönetimi, sporcuların başarısını kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Başarıda pay sahibi olan takım sorumlusu Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ile antrenörler Muhammed Yerlikaya ve Esin Şahine özel teşekkür iletildi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KARATE TAKIMI, TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BİR İKİNCİLİK VE BİR ÜÇÜNCÜLÜK KAZANDI. BİREYSEL KATEGORİDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLAN BEYZA NUR AKGÜLÜ İLE KADIN KUMİTE TAKIMI TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE ULAŞIRKEN, MCBÜ EKİBİ 2027 AVRUPA ÜNİVERSİTELER ŞAMPİYONASI’NA KATILMA HAKKI ELDE ETTİ.