Sincan'da Hoca Ahmed Yesevi'nin mirası sempozyumla tartışıldı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkistan'ın Öncüleri Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu", Türk İslam medeniyetinin önemli isimlerinden Hoca Ahmed Yesevi'nin fikir dünyasını ve öğretilerini akademik zeminde ele aldı. Etkinlik, kültürel ve manevi değerlerin aktarılması açısından farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirdi.

Sempozyumun kapsamı:

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Türk Kültürü, Eğitim ve Din Araştırmaları Derneği (TÜRKEDAD) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte iki gün boyunca farklı üniversitelerden gelen akademisyenler Yesevi'nin düşünce yapısını, insan sevgisine dayanan öğretilerini ve Anadolu başta olmak üzere Türk dünyası üzerindeki etkilerini tartıştı. Konuşmalar ve bildirilerde, Yesevi'nin asırlar boyu süren etkisinin Türk kültürü ve medeniyetinin şekillenmesindeki rolüne vurgu yapıldı.

Yerel yönetim anlayışı ve mesajlar:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sempozyumun sadece kentteki fiziksel hizmetlerle sınırlı kalmayan bir yerel yönetim yaklaşımının parçası olduğunu belirtti. Ercan'ın sözleri aynen şöyle kaydedildi: "Sincan Belediyesi olarak yerel yönetimler yalnızca yol ve kaldırım yapar düşüncesiyle hareket etmiyoruz. Yerel yönetimler, oluşacak kamuoyunun ve gündemin taşıyıcısı, başlatıcısı ve yayıcısı olmak zorunda. Biz bu bilinçle hareket etmeye gayret ediyoruz. Paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz, Ankara Üniversitemiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Konservatuvarımız, derneğimiz sağ olsunlar. Bu işin bilimsel akademik altyapısını kuran, oluşturan ve sunan hocalarımız var. Bize sadece bu iklimi oluşturmak kalıyordu, biz de bunu yapmaya gayret ettik. İlim üreten, paylaşan hocalarımızın sayısını Rabbim arttırsın diyorum"

Etkinlik, akademik birikimi yerel dinamiklerle buluşturarak Hoca Ahmed Yesevi'nin mirasının genç nesillere aktarılmasında yeni çalışmalara zemin hazırlamayı hedefliyor. Sempozyumun sonuçları ve bildirileri, katılımcı kurumların akademik ağlarında paylaşılacak.

SİNCAN BELEDİYESİ TARAFINDAN ‘TÜRKİSTAN’IN ÖNCÜLERİ HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU’ DÜZENLENDİ. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN KONUŞMA YAPTI.