Dijital kanallarda dolandırıcılığa karşı rehber: Garanti BBVA’nın finansal güvenlik serisi

Garanti BBVA'dan finansal güvenlik rehberi

Garanti BBVA, dijital kanallarda artan dolandırıcılık riskine karşı kullanıcı farkındalığını yükseltmek amacıyla YouTube'da dokuz videoluk bir seri yayımladı. Seri, günlük hayatta karşılaşılabilecek senaryolar üzerinden kullanıcıların şüpheli yönlendirmeleri tanımasına ve doğru adımları atmasına yardımcı oluyor. İçerikler, dijital içerik üreticisi Ozan Sihay tarafından anlatılıyor.

Seride ele alınan senaryolar:

Videolar, farklı kötü niyetli yöntemleri örnekleyen senaryolar aracılığıyla risk işaretlerini ve alınabilecek önlemleri sade bir dille aktarıyor. Dokuz ana senaryo üzerinde duruluyor.

Telefonla tuşlama yoluyla onay alınması: Arayan kişinin tuşlama yaptırarak işlem onayı talep etmesine karşı uyarılar yer alıyor.

Kart aidatı veya sigorta primi iadesi vaatleri: İade bahanesiyle kişisel ve finansal bilgilerin talep edildiği örnekler anlatılıyor.

Maaş ödemelerine yönelik dolandırıcılık: Şirketlerin veya bordro süreçlerinin taklidi yoluyla yapılan yönlendirmeler ele alınıyor.

QR kodlarıyla kimlik avı: Kaynağı belirsiz QR kodlarının kötü amaçla kullanımı gösteriliyor.

Sahte kampanya ve çekilişler: Çekiliş vaatleriyle bilgi toplama yöntemleri örnekleniyor.

Zararlı yazılımlar: Cihazlara yüklenen kötü amaçlı uygulamalar ve sonuçları anlatılıyor.

Bağış ve yardım çağrılarının kötüye kullanılması: Duygusal yönlendirmelerle yapılan dolandırıcılık türleri işleniyor.

Hesap kiralama teklifleri: Kolay kazanç vaadiyle hesap paylaşımının doğurduğu riskler vurgulanıyor.

İşlem iptali bahanesiyle mobil onay talepleri: İşlem iptali gerekçesiyle gelen mobil onay taleplerinin kontrol edilmeden kabul edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

Şüpheli yönlendirmelerde izlenecek adımlar:

Videolarda, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında atılması gereken somut adımlar detaylandırılıyor. Öncelikle şüpheli telefon görüşmelerinin sonlandırılması ve bankanın resmi kanallarından doğrulama yapılması öneriliyor.

Arayanın yönlendirmesi üzerine tuşlama yapmamak, kart bilgisi, şifre ve SMS doğrulama kodlarını paylaşmamak temel uyarılar arasında. İade, kampanya veya bağış taleplerinde kaynağın güvenilirliğinin araştırılması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca bilinmeyen QR kodlarını okutmamamak, güvenilir olmayan bağlantılara tıklamamak ve uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirmek gibi teknik önlemler hatırlatılıyor. Hesapların üçüncü kişilerle paylaşılmasının doğurduğu riskler ile işlem iptali bahanesiyle gelen onay taleplerinin kontrol edilmeden kabul edilmemesi gerektiği tekrar ediliyor.

Garanti BBVA'nın serisi, dijital kanalların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dönemde kullanıcıları bilgilendirmeye ve potansiyel mağduriyetleri azaltmaya yönelik pratik yönlendirmeler sunuyor.

GARANTİ BBVA, DİJİTAL KANALLARDA KARŞILAŞILABİLECEK DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE KULLANICILARIN ŞÜPHELİ YÖNLENDİRMELERİ FARK EDEREK DOĞRU ADIMLARI ATMALARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞI DOKUZ VİDEOLUK SERİSİNİ YOUTUBE KANALINDA İZLEYİCİYLE BULUŞTURUYOR.