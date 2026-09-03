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selendi'de 'yeşil altın' fıstığın ilk hasadı başladı

Selendi'de 'Yeşil Altın' olarak anılan fıstığın ilk hasadı Kınık Mahallesi'nde başladı; üretim alanı genişliyor ve coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

selendi'de 'yeşil altın' fıstığın ilk hasadı başladı

selendi fıstığında hasat dönemi başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda devlet destekleriyle yaygınlaştırılan, halk arasında "Yeşil Altın" olarak anılan Selendi fıstığının hasadı başladı. İlk ürünler, ilçenin üretim alanı genişleyen noktalarından Kınık Mahallesi'nde toplanmaya başlandı.

hasat çalışmaları ve kaymakamın ziyareti:

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Kınık Mahallesi'ndeki hasat çalışmasına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Kaymakam Yıldız, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip işçilerle sohbet ederek üretim sürecine ilişkin bilgi aldı ve üreticilere bereketli bir dönem diledi.

üretim alanlarının genişlemesi ve ekonomik beklentiler:

Devlet destekleriyle yürütülen aşı ve yaygınlaştırma çalışmaları sonucu Selendi fıstığı üretim alanları son yıllarda belirgin şekilde arttı. Üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almayı ve ürünün ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyor. Bölge tarımı için önem taşıyan fıstığın, üreticilerin gelir kaynakları arasında giderek daha fazla yer alması hedefleniyor.

coğrafi işaret başvurusu ve pazarlama:

Ürünün tanınırlığını ve ekonomik değerini artırmak amacıyla Selendi fıstığı için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı. Tescilin alınması halinde ürünün marka değeri yükselmesi, kalite algısının güçlenmesi ve daha geniş pazarlara erişim imkanının artması bekleniyor. Bu adımın, üretici örgütleri ve yerel ekonomik planlamada önem taşıdığı vurgulanıyor.

Hasatın başlamasıyla birlikte üretimin ve pazarlama sürecinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği, hem ilçedeki çiftçiler hem de tarım paydaşları tarafından yakından takip ediliyor. Selendi fıstığının hem yerel kalkınmaya katkısı hem de marka değeri kazanma potansiyeli haberin odak noktaları arasında yer alıyor.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE SON YILLARDA DEVLET DESTEKLERİYLE YAYGINLAŞTIRILAN VE &quot;YEŞİL ALTIN&quot;...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE SON YILLARDA DEVLET DESTEKLERİYLE YAYGINLAŞTIRILAN VE "YEŞİL ALTIN" OLARAK ADLANDIRILAN SELENDİ FISTIĞINDA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI. COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILAN SELENDİ FISTIĞININ İLÇE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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