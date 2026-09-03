Dinar’da otluk alandan başlayan yangın ekiplerin çabasıyla söndürüldü

Dinar’da Cerityaylası’nda yangın söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyünde, yayla yakınındaki otluk alandan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dinar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin hızlı müdahalesiyle müdahale edildi ve alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, olay yerinde olası yeniden tutuşmaları önlemek için bölgede soğutma çalışmaları yürütüyor.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'IN DİNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ.