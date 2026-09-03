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Dinar’da otluk alandan başlayan yangın ekiplerin çabasıyla söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Cerityaylası’nda otluk alandan başlayan orman yangını, Dinar Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dinar’da otluk alandan başlayan yangın ekiplerin çabasıyla söndürüldü

Dinar’da Cerityaylası’nda yangın söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Cerityaylası köyünde, yayla yakınındaki otluk alandan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dinar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin hızlı müdahalesiyle müdahale edildi ve alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, olay yerinde olası yeniden tutuşmaları önlemek için bölgede soğutma çalışmaları yürütüyor.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN DİNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONRASI...

AFYONKARAHİSAR'IN DİNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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