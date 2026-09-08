Diplomasi dönüşü Kiev'e yeni saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Rus saldırıları diplomasi turunun hemen ardından yeniden yoğunlaştı

Rus ordusunun düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları Kiev'de can kaybına ve geniş çaplı hasara yol açtı. Yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kentin birçok noktasında yangınlar çıktı ve enkaz düştü.

Klitschko: enkazlar okul bahçesi ve konutlara isabet etti:

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Holosiivskyi bölgesinde enkaz parçalarının birkaç noktaya düştüğünü, depolarda ve özel bir okulun bahçesinde yangınlar çıktığını açıkladı. Enkazın bazı dairelere, yapımı tamamlanmamış 26 katlı bir binaya ve konutlarda mahsur kalan kişilerin bulunduğu binalara isabet ettiği ifade edildi.

Darnytskyi bölgesinde de depoların hasar gördüğü, bir garajda yangın çıktığı ve bir aracın zarar gördüğü aktarıldı.

Ukrayna'dan müttefiklere çağrı ve Rusya'nın iddiaları:

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD başkanının barış elçilerinin ayrılmasının ardından Moskova'nın yeni ve büyük bir saldırı başlattığını belirterek, "Onun balistik füzeleri, diplomasi konusundaki sözlerinden daha yüksek sesle konuşuyor" ifadesini kullandı. Sybiha, Kiev'in hava savunma füzelerinin stoklarının kritik seviyede azaldığını belirterek müttefiklerden baskıyı artırmalarını ve balistik füzeleri düşürmek için önleme sistemleri sağlamalarını istedi.

Rus haber ajansları ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev ve çevresindeki askeri ve lojistik hedeflerin yanı sıra Karadeniz'deki Çornomorsk limanındaki hedefleri de vurduğunu bildirdi.

Sumy'de tren hedef alındı, yolcular tahliye edildi:

Sumy bölgesinde Kiev-Sumy seferini yapan bir yolcu trenine İHA ile saldırı düzenlendi. Ukrayna Demiryolları çalışanlarının eşliğinde yolcuların trenden zamanında çıkarıldığı ve kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi. Olay yerinden 90 kişinin tahliye edildiği, tahliye için Acil Durumlar Servisi'ne ait 2 otobüs ile yerel yönetimlere ait 2 otobüsün kullanıldığı kaydedildi.

Komşuda önleyici askeri tedbirler:

Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Polonya Ordusu Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırılarına karşı önleyici operasyonlar başlattığını açıkladı. Bu kapsamda Lublin Havalimanı'nda askeri operasyonlar nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Olaylar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın hafta sonu Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı barış görüşmelerinin hemen sonrasına denk geliyor; yetkililer diplomasi trafiğiyle saldırılar arasındaki zamanlamaya dikkat çekiyor.

Rus ordusu, ABD'li yetkililerin Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği barış görüşmelerinin ardından Kiev'i hedef alırken, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.