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Diyadin: maçın akışı hakem kararlarıyla ilk 10 dakikada çöktü

Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor'a 5-0 yenildikleri maçın ardından hakem Çağdaş Altay'ı eleştirerek oyunun 10-12 dakikada bittiğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Diyadin: maçın akışı hakem kararlarıyla ilk 10 dakikada çöktü

Diyadin'den sert hakem eleştirisi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay yönetimine tepki gösterdi ve maçın gidişatıyla ilgili ciddi çekincelerini dile getirdi.

Diyadin'in itiraz ettiği noktalar:

Diyadin, Trabzonspor'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve rakibin öne geçmesinin kendisi için sorun olmadığını vurguladı: 'Trabzonspor her zaman maçın favorisidir. Kadrosu iyi bir kadro, bizi yenebilir. Trabzonspor’un bizi yenmesiyle ilgili hiçbir sıkıntım yok'. Ancak asıl eleştirisini hakemin maç yönetimi üzerine yoğunlaştırdı: 'Ancak benim itiraz ettiğim nokta, hakem performansıyla oyunun 10-12 dakikada bitirilmesidir. Hakem 10 dakikada oyunu bitirdi. Bugün bize denk geldi.'

Çağdaş Altay ismi ve algı:

Diyadin, Çağdaş Altay isminin kendisinde geçmiş dönemin tartışmalı hakem performanslarını hatırlattığını belirtti ve hakemlerin niyetleri konusunda şüphelerini dile getirdi: 'Çağdaş Altay ismi benim için, 30 sene önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performanslarını hatırlatıyor. Hakemlerin niyetlerinin ne olduğunu hepimiz biliriz.' Teknik direktör ayrıca maça dair taktiksel bir itirazda değil, kararların kısa sürede maçın kaderini değiştirdiğini savundu: 'Bir takımın 2-0 öne geçen Trabzonspor’u yenmesi zaten kolay değil. Benim takım olduğum nokta, maçın 10 dakika içerisinde hakem kararlarıyla bitirilmesidir.'

Gençlerbirliği cephesinden gelen bu açıklamalar, hakem yönetimi ve maç içi kararların ligdeki tartışmaları canlı tutacağına işaret ediyor. Kulübün ve teknik ekibin sözleri, müsabakanın skoru ve saha içi görüntülerle birlikte değerlendirildiğinde, hakem uygulamaları üzerine daha geniş bir tartışma başlatma potansiyeli taşıyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, müsabakanın hakemi Çağdaş Altay’ın karşılaşmayı 10 dakikada bitirdiğini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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