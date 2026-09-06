Trabzonspor'da Pina: istikrar bildiklerimizle geldi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Maçın ardından savunma oyuncusu Wagner Pina basın mensuplarına takımın hazırlık süreci ve sahadaki performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pina'nın maç sonrası değerlendirmesi:

Pina, hafta boyunca verdikleri emek sayesinde maça hazır olduklarını vurguladı. "Tabii ki daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama bu da bu sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi bir şekilde çalışıp maça hazırlandık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın farklı bir tarzı ve farklı bir fikri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense antrenmanlarda her zaman çalışıp kendimizi hazır tutmak" dedi.

Yeni teknik heyet ve saha uygulamaları:

Yeni teknik heyetin kısa sürede köklü değişiklikler yapmasının gerçekçi olmadığına dikkat çeken Pina, teknik direktörün zaman kısıtı olduğuna işaret etti. "Hocamız da bize az bir süremiz olduğunu ve çok fazla değişiklik yapamayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak bugün başarıya ulaştık" sözleriyle takımın basit ve etkili bir yaklaşımla sonuca gittiğini anlattı.

Trabzonspor'un savunma hattındaki disiplin ve hafta içi antrenmanlardaki tekrarlanan çalışma, Pina'ya göre maçtaki net skorun temel sebeplerinden biri oldu. Oyuncu, sürecin bir parça gelişim gerektirdiğini kabul ederken, istikrarlı uygulamanın kısa vadede de meyve verdiğini belirtti.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Pina, hafta boyuncu iyi çalışarak sonuç aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.