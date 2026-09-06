Çorum'da meydanlar ay-yıldızlıların zaferiyle inledi

Çorum'da kutlama görüntüleri:

Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle elde edilen ve takımın üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oluşu, Çorum'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Kutlamalar, şehrin merkezi noktalarından biri olan Kadeş Barış Meydanı'nda yoğunlaştı ve vatandaşların bir araya gelmesine vesile oldu.

Meydanın atmosferi:

Maçı takip etmek için meydanda kurulan dev ekranın etrafını dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı renklendirdi. Tribünleri aratmayacak bir destekle maç boyunca takımı alkışlarla ve sloganlarla cesaretlendiren Çorumlular, karşılaşmanın gergin anlarında bile birlik ve dayanışma duygusunu korudu.

Final anı ve tepkiler:

Final düdüğünün çalmasıyla birlikte meydana yayılan sevinç yoğundu; alkışlar, tezahüratlar ve kutlamalar sokaklara taşarak sürdü. Vatandaşlar, millilerin elde ettiği başarıya dair duygularını coşkuyla dile getirirken meydanda oluşan kalabalık uzun süre dağılmadı. Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da tarihi şampiyonluğun heyecanı gün boyunca hissedildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu başarısı, şehirdeki kutlamaların merkezine oturdu ve genç sporculara, voleybol ailelerine ve taraftarlara ortak bir gurur anı yaşattı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK KUPAYA UZANMASI, ÇORUM'DA BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. KADEŞ BARIŞ MEYDANI’NDA KURULAN DEV EKRANDA MAÇI İZLEYEN VATANDAŞLAR, ZAFERİ TEZAHÜRATLARLA KUTLADI.