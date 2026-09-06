Dolar 48,4175 +0,01%
Euro 56,2279 -0,13%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,53 -1,39%
EUR/USD 1,1612 -0,16%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Çorum'da meydanlar ay-yıldızlıların zaferiyle inledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanması Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda sevinçle kutlandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:22

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 23:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum'da meydanlar ay-yıldızlıların zaferiyle inledi

Çorum'da kutlama görüntüleri:

Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle elde edilen ve takımın üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oluşu, Çorum'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Kutlamalar, şehrin merkezi noktalarından biri olan Kadeş Barış Meydanı'nda yoğunlaştı ve vatandaşların bir araya gelmesine vesile oldu.

Meydanın atmosferi:

Maçı takip etmek için meydanda kurulan dev ekranın etrafını dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı renklendirdi. Tribünleri aratmayacak bir destekle maç boyunca takımı alkışlarla ve sloganlarla cesaretlendiren Çorumlular, karşılaşmanın gergin anlarında bile birlik ve dayanışma duygusunu korudu.

Final anı ve tepkiler:

Final düdüğünün çalmasıyla birlikte meydana yayılan sevinç yoğundu; alkışlar, tezahüratlar ve kutlamalar sokaklara taşarak sürdü. Vatandaşlar, millilerin elde ettiği başarıya dair duygularını coşkuyla dile getirirken meydanda oluşan kalabalık uzun süre dağılmadı. Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da tarihi şampiyonluğun heyecanı gün boyunca hissedildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu başarısı, şehirdeki kutlamaların merkezine oturdu ve genç sporculara, voleybol ailelerine ve taraftarlara ortak bir gurur anı yaşattı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI&#039;NIN AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK KUPAYA UZANMASI, ÇORUM'DA BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. KADEŞ BARIŞ MEYDANI’NDA KURULAN DEV EKRANDA MAÇI İZLEYEN VATANDAŞLAR, ZAFERİ TEZAHÜRATLARLA KUTLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Filenin Sultanları’yla yeniden gurur: yatırımlar ve milli ruh zaferi getirdi
images

Filenin sultanları Avrupa'da zirveye çıkarak Los Angeles 2028 biletini garantile...
images

Köprüden gökyüzüne: filenin sultanlarına adanan dev görsel şov
images

Eda Erdem Dündar: ikinci şampiyonlukta seyirci desteği belirleyici oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de sanayi sitesinde kimyasal riskli yangına kontrollü müdahale

Depo alevleri Kozluk'ta plastik kasalar ve kuru tütünlere zarar verdi

Sanayi sitesinde yapı malzemeleri dükkanındaki yangın ekipleri seferber etti

Saksonya-Anhalt'ta AfD birinci çıktı, koalisyon belirsizliği sürüyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı