İstiklal Marşı'nı okutup bayrağı göklere çeken takımın tarihi zaferi

üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Final mücadelesi, inişli çıkışlı setlere sahne olurken milliler son topa kadar mücadele ederek zafere ulaştı.

üstündağ'ın değerlendirmesi:

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, zaferin ardından yaptığı açıklamada takımın ülkeye yaşattıklarına vurgu yaptı. Üstündağ, kazanma inancının belirleyici olduğunu ifade ederek, 'Kazanmak için inanmıştık. Evimizde bir Avrupa şampiyonluğu, iki defa final oynadık. Bu üçüncüsüydü kazanmalıydık, kazandık' dedi. Maçın kötü başlayan setlerinin ardından gelen muhteşem dönüşlere dikkat çekti ve sahadaki mücadeleyi övdü.

taraftar, olimpiyat ve takımın rolü:

Başkan Üstündağ, taraftarın finaldeki rolünü ön plana çıkararak turnuvanın ilk gününden itibaren takıma verilen desteğe teşekkür etti ve bu başarının onlara armağan olduğunu söyledi. Üstündağ, takımın gençler için rol model olduğunu, ülkeye yaşatılan gururun büyüklüğünü vurgulayarak, 'Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı' ifadelerini kullandı. Ayrıca bu şampiyonlukla olimpiyata gitmeyi garantilediklerini belirtti; puanla da garanti olacak olmalarına rağmen bugün elde edilen galibiyetle olimpiyat kotasının kesinleştiğini söyledi.

Üstündağ, maçta kritik anlardan birinin ikinci sette yaşandığını, challenge kararı ve sayılarla gelen dönüşün kırılma noktası olduğunu belirtti: 'İkinci sette eğer sayıyı almasaydık, challenge müdahalemiz olmasaydı 20-17 olacaktı. Ama 20-17 olmadı, 19-18’i yakaladık. Oradan da dönüş noktası oldu.' Ayrıca takımın zorluklar karşısında pes etmeyişini ve son topa kadar mücadele etmesini övüp, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üstündağ sözlerine, takımın milli marşımızı okuturak ve bayrağı göklere çekerek tarihe geçtiğini belirterek devam etti: 'En önemli olay o İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını göklere çektiren tarihi bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bize yaşattığı için hepsinin alnından öpüyorum.' Son olarak voleybolun geldiği başarının tesadüf olmadığının altını çizerek, bu sonuçların arkasında çok emek olduğunu vurguladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasıyla ilgili, "En önemli olay o İstiklal Marşı’nı okutup, Türk bayrağını göklere çektiren tarihi bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bize yaşattığı için hepsinin alnından öpüyorum" dedi.