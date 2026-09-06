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Takıma hızlı uyum sağlayan Fabio: evdeki ilk 90 dakika moral verdi

Trabzonspor'un 5-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Fabio, evindeki ilk maçta 90 dakika oynayarak takımın geçen haftaya güçlü bir tepki verdiğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Takıma hızlı uyum sağlayan Fabio: evdeki ilk 90 dakika moral verdi

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Brezilyalı oyuncu Fabio, bordo-mavili formayla evindeki ilk karşılaşmanın kendisi için özel olduğunu belirtti ve taraftarlara teşekkür etti.

Fabio, "Öncelikle çok mutluyum. Evimizdeki ilk maçım olması nedeniyle benim için özel bir an oldu. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son maçtan sonra böyle bir reaksiyon vermek bizim için bir zorunluluktu." ifadelerini kullandı. Rakibin sezona iyi başladığını vurgulayan oyuncu, alınan galibiyetin takım için önemine dikkat çekti.

teknik değişiklikler ve takım atmosferi:

Teknik direktör değişikliklerinin futbolda her zaman zor olduğunu söyleyen Fabio, bu tür ayrılıkların her zaman üzücü anlar doğurduğunu belirtti. "Bizim işimizde her zaman ayrılıklar var ve bunlar hiçbir zaman güzel olmuyor. Hocamızla fazla çalışma fırsatı bulamamıştım, daha yeni tanışmıştık." sözleriyle kısa süreli tanışıklığa değindi.

Sezonun uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Fabio, takım olarak beklentileri karşılamaları gerektiğini ve istikrarlı performans için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

fiziksel durum ve kişisel hedefler:

Takıma yeni katıldığını ve her geçen gün fiziksel olarak daha iyi duruma geldiğini ifade eden Fabio, geçen maça göre kendini daha iyi hissettiğini aktardı. Bugün takımla ilk kez 90 dakikayı tamamladığını vurguladı.

Fiziksel açıdan tam hazır hissetmediği anlarda doğru yerde olmayı tercih ettiğini belirten oyuncu, "Her maç üzerine koyarak devam edeceğim. Önümüzde bir çalışma haftası var. Çalıştıkça fiziksel olarak çok daha iyi olacağım." sözleriyle gelişim hedeflerini özetledi.

Fabio'nun açıklamaları, hem oyuncunun bireysel adaptasyon sürecini hem de takımın geçtiğimiz haftaya verdiği reaksiyonu ortaya koydu; bordo-mavililer alınan bu farklı skorla moralli şekilde yoluna devam edecek.

Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Fabio, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamda...

Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Fabio, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamda, geçtiğimiz haftanın ardından takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdiklerini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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