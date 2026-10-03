Diyarbakır ticaret ve sanayi odasında mavi liste tüm komiteleri aldı, katılım yükseldi

seçim sonuçları ve katılım:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinde Mavi Liste, odanın 16 meslek komitesinin tamamında zafere ulaştı. Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olarak girdiği yarışta Mehmet Kaya yeniden başkan seçildi. Seçimlerde dikkat çeken unsur ise sandığa gelen üye sayısı oldu; yaklaşık 4 bin üyenin oy kullandığı kaydedildi.

Sandığa katılımın geçen seçime göre yaklaşık %50 oranında arttığını vurgulayan Kaya, tek adaylı süreçlerde genellikle katılımın düşük beklendiğini ancak bu seçimin bu alışkanlığa ters düştüğünü söyledi.

sandığa yansıyan mesaj:

Mehmet Kaya, DTSO Hizmet Binası önünde yaptığı açıklamada üyelerin yoğun iş temposuna rağmen seçimlere gösterdikleri ilginin belirleyici olduğunu ifade etti. Kaya, "Tek adaylı seçimlerde en büyük sıkıntı sandığa gitme oranlarıdır. Çünkü bizim tabanımız iş camiasıdır, iş insanıdır. Sürekli ayakta kalmaya çalışan, istihdam oluşturmaya çalışan, ülkeyi büyütmeye çalışan, hafta sonu tatili dinlemeden iş yapan bir tabana sahibiz" dedi.

Kaya ayrıca önceki seçimde Diyarbakır’da üç listeli bir yarış olduğunu hatırlatarak bu yılki katılımın o seçimdekinden %50 daha fazla olduğunu belirtti ve üyelerin sandığa giderek önemli bir mesaj verdiğini vurguladı.

yeni dönemin öncelikleri:

Seçim sürecinde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişarelerin sonuca etkisi üzerinde duran Kaya, bu yapıların ortaya koyduğu ortak tutumun seçimlere yansıdığını söyledi. Ziyaret ettikleri tüm iş camiası temsilcilerinin destek açıklamalarının, geniş bir birliktelik hedefinin karşılık bulduğunu gösterdiğini aktardı.

Kaya, Diyarbakır ve bölge ekonomisinin yaşadığı sorunların tarihî ve yapısal boyutuna dikkat çekti; Kürt sorunu ve yaklaşık 40 yıllık çatışmalı sürecin bölgede büyük yıkımlara neden olduğunu, bu dönemde ciddi beyin ve sermaye göçü yaşandığını belirtti. Mevcut teşvik yasaları ve yasal düzenlemelerin bölgesel gelişmişlik farkını kapatmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Yeni dönemde DTSO olarak hedeflerinin yalnızca talepleri iletmek olmayacağını, aynı zamanda projeler geliştiren ve kamu politikalarına yönelik yol haritaları hazırlayan bir yapılanma oluşturmak olduğunu söyledi: "Daha güçlü ses olmanın yanı sıra projeler üreten, hükümete yol haritası oluşturan tek sese dönüşeceğiz. Bu sadece Diyarbakır için değil, aynı zamanda bölge için de önemli."

Kaya, seçim sonrası destek veren Organize Sanayi Bölgeleri, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sandığa gidip oy kullanan üyelere teşekkür ederek, sözlerini "Mesajın farkındayız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sonuç Diyarbakır’a hayırlı uğurlu olsun" şeklinde noktaladı.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (DTSO) 16 MESLEK KOMİTESİNİN TAMAMINI MAVİ LİSTE KAZANDI. TEK BAŞKAN ADAYI OLARAK SEÇİME GİREN MEHMET KAYA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLİRKEN, YAKLAŞIK 4 BİN ÜYE SANDIK BAŞINA GİTTİ. KAYA, TEK ADAYLI SEÇİME RAĞMEN BİR ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE OY KULLANIMINDA YAKLAŞIK YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDIĞINI BELİRTEREK, “MESAJIN FARKINDAYIZ. SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ” DEDİ.