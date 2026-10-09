Diyarbakır TSO'da yeni dönem: kadın kotası ve bölgesel kalkınma hedefi

Diyarbakır TSO'da yeni yönetim göreve başladı

3 Ekim'de gerçekleştirilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçiminin ardından yapılan oturumla DTSO'nun yeni dönem organları belirlendi. Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Başkanlığına, Şeyda Arslantaş ise Meclis Başkanlığına seçildi. Seçimlerde Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri de şekillendi.

Kadın temsiliyeti ve meclis başkanlığı kotası:

Kaya ve Aslantaş, yeni dönemde kadın temsilini güçlendirmeyi önceliklendirdiklerini açıkladı. Geçen dönemde 5 olan kadın meclis üyesi sayısı 8'e yükseldi, Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısı ise 1'den 2'ye çıktı. Kaya, Meclis Başkanlığı görevinin kadınlar için kalıcı hale getirileceğini ve bundan sonra DTSO Meclis Başkanı'nın kadın olacağını belirtti.

Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş görevinin sorumluluğunu vurgulayarak 2022-2026 döneminde ortaya çıkan anlayışı kurumsallaştıracaklarını söyledi. Aslantaş, kadınların üretim, ticaret ve yönetim süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması, girişimci kadınların önünün açılması ve kadın kurumlarıyla ortak projeler geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Bölgesel kalkınma ve ortak akıl:

Kaya, çözüm sürecinin bölge ekonomisi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti ve geçmişte uygulanan teşvik politikalarının bölgesel gelişmişlik farkını artırdığını kaydetti. Artık yalnızca eksiklikleri dile getirmekle yetinilmeyeceğini; oda ve borsalarla birlikte ekonomik politikalar hazırlayıp hükümete somut öneriler sunacaklarını vurguladı.

Yeni dönemde meclis üye sayısı 53'ten 59'a yükseltilerek 28 yeni ismin meclise katıldığı bildirildi. Bölgedeki oda ve borsalarla ortak meclis toplantıları düzenlenecek; ilk toplantının Muş'ta yapılacağı açıklandı. Kaya, silah bırakma sürecinin ardından gündeme gelecek toplumsal ve ekonomik entegrasyon konusunda iş dünyasının sorumluluk üstleneceğini sözlerine ekledi.

Yönetim kurulu ve görev dağılımı:

Meclis üyelerinin oy birliğiyle gerçekleştirilen seçimlerde, Şeyda Arslantaş Meclis Başkanlığına, Erdem Elbir ve Veysi Aldemir Meclis Başkan Yardımcılıklarına, Berivan Yaşar ise Meclis Kâtip Üyeliğine seçildi. Mehmet Kaya başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Seda Berekatoğlu, Nuriye Ölmez Yılmaz, Erdal Avşar, Remzi Öcal, Abidin Kakdaş, Süleyman Yıldırhan, Süleyman Demirok, Çetin İnanç, Vechettin Alsaç ve Mehmet Orak.

DTSO, 2018'den bu yana geliştirdiği ortak çalışma kültürünü sürdüreceğini belirterek daha katılımcı, daha aktif ve bölgesel kalkınmayı esas alan bir yönetim anlayışıyla yoluna devam etmeyi hedefliyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASINDA (DTSO), 3 EKİMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİNİN ARDINDAN YENİ DÖNEM ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI.