Konya'da trafik kazasında üç kişilik aileye son veda

konya'nın hüyük ilçesinde yaşanan kaza

Konya'nın Hüyük ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Osman Aydoğdu (76), eşi Fatma Aydoğdu (75) ve kızları Hatice Aydoğdu (46) yaşamını yitirdi. Olay, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresindeki Selki Mahallesi Yelten kavşağında saat 09.50 sıralarında gerçekleşti.

kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Osman Aydoğdu idaresindeki 59 AJT 256 plakalı otomobil ile Nurmuhammed Taha G. (24) yönetimindeki 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan aile fertleri olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

cenaze töreni ve defin:

Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, İmrenler Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalle mezarlığında defnedildi. Mahalle sakinleri ve yakınları törene katılarak ailenin yakınlarına taziyelerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor. Kavşakların ve kırsal yol kesimlerinin trafik güvenliği açısından risk taşıdığı, bu tür kazaların ardından bölgedeki trafik işaretleri ve önlemlerin gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN OSMAN, EŞİ FATMA VE KIZI HATİCE AYDOĞDU, İMRENLER MAHALLESİ’NDE GÖZYAŞLARI VE DUALAR EŞLİĞİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.