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GastroAntep’te lezzet, emek ve kültür stantlarda buluştu

Fatma Şahin, Festival Park’taki 173 standı gezerek esnaf ve ziyaretçilerin deneyimlerini dinledi; GastroAntep 3-11 Ekim tarihlerinde sürüyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

GastroAntep’te lezzet, emek ve kültür stantlarda buluştu

GastroAntep’te kültür ve üretimin buluşması:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin kalbi olan Festival Park alanında yer alan 173 standı tek tek dolaşarak yöresel üreticiler, el sanatları ustaları ve esnafla bir araya geldi. Stantları gezen Başkan Şahin, katılımcıların çalışmaları ve festival deneyimleri hakkında bilgi alarak Gaziantep’in gastronomi kimliğinin yaşatılmasına yönelik gözlemlerini paylaştı.

Festival parkta üretim kültürü:

GastroAntep, geleneksel mutfak kültürünü ve yerel üretim zenginliğini aynı platformda buluşturarak ziyaretçilere yalnızca tatlar sunmuyor, bu lezzetlerin ardındaki üretim süreçleri ve kültürel birikimi tanıma olanağı da veriyor. Etkinlik alanında yer alan el emeği ürünler ve yöresel üretimler, Gaziantep’in üretim geleneğinin güncel yansımalarını gösteriyor.

Etkinlik programı ve kapsamı:

Kültür Yolu Festivali, bu yıl "Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik" temasıyla düzenleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 3-11 Ekim tarihleri arasında gastronominin yanı sıra turizm, tarım, yatırım, konaklama, kültürel miras ve yeni nesil deneyimleri kapsayan zengin bir program sunuyor. Organizasyon, kent ekonomisi ve kültürel tanıtım açısından yerel üreticilere görünürlük sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Şahin’in festival ziyaretleri, hem üreticilerin çalışmalarına yerinde tanıklık edilmesine hem de ziyaretçi geri bildirimlerinin doğrudan alınmasına imkan verdi. Stantlardaki yoğun katılım ve çeşitlilik, GastroAntep’in Gaziantep’in misafirperverliğini ve gastronomi mirasını uluslararası düzeyde sergileme hedefini destekliyor.

GASTROANTEP&#039;TE LEZZET, EMEK VE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU STANTLARA BAŞKAN ŞAHİN&#039;DEN YAKIN İLGİ

GASTROANTEP'TE LEZZET, EMEK VE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU STANTLARA BAŞKAN ŞAHİN'DEN YAKIN İLGİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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