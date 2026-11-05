Diyarbakır'da 10 günde suç zinciri kırıldı: 147 kilo skunk ve 185 bin hap ele geçirildi

Operasyonun bilançosu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 10 gün içinde kent merkezi ve farklı noktalarda yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda hem tüketim amaçlı hem de ticari nitelikte maddelerin bulunduğu belirtildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 147 kilo skunk/esrar, 185.593 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram metamfetamin, 21 gram eroin ve 17 adet extacy hap yer aldı. Ayrıca suç unsuru olarak 2 adet ruhsatsız tabanca ve 49 adet fişek de ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında toplam 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 8 kişi adli makamlara sevk edilerek adli kontrol tedbiri uygulandı, diğer 24 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların kent genelinde koordineli şekilde sürdüğünü ve suç ağlarının çözülmesine yönelik adımların devam edeceğini bildirdi.

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 147 kilo esrar, 185 bin adet sentetik ecza ele geçirildi