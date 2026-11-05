Dolar 50,0442 +0,04%
Euro 56,3282 +0,14%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.644,99 +1,40%
EUR/USD 1,1237 +0,02%
Brent Petrol 96,79 +2,29%
--°

Afyonkarahisar’da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin şüphelinin fotoğrafı paylaşıldı

İhsaniye’de Ayazini ve Kıyır köylerinde 3 noktada 7 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ve fotoğrafı paylaşıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar’da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin şüphelinin fotoğrafı paylaşıldı

Olay ve güvenlik kamerası kayıtları:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde, araçların bulunduğu üç farklı noktada gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi pompalı tüfekle öldürüldü. Olay anına ait görüntüler, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı ve kayıtlarda saldırganın hareketleri tespit edildi.

Failin tespiti ve fotoğrafın paylaşılması:

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü soruşturma sonucu saldırının faili ile ilgili kimlik bilgileri tespit edildi. Şahsa ait fotoğraf, emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı; görüntüler soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Arama ve yakalama çalışmaları:

Olayın ardından şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlendi. Firari şahsın yakalanması amacıyla Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı; giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda kontroller sürüyor.

Yetkililer, halkın güvenliği için bölgedeki denetimleri yoğunlaştırdı ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Soruşturma ilerledikçe yeni bilgilendirmeler yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar&#039;da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhsaniye'de üç araçta sekiz kişinin ölümü: iki kadın öğretmen de aralarında
images

Çamura saplanan gasp aracı zanlının izini Eskişehir'e taşıdı
images

Eskişehir kırsalında dron destekli arama: Afyonkarahisar'daki 8 cinayet şüphesiy...
images

Konuralp sokak'ta tali yoldan çıkan araç zincirleme kazaya yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye'de üç araçta sekiz kişinin ölümü: iki kadın öğretmen de aralarında

Çamura saplanan gasp aracı zanlının izini Eskişehir'e taşıdı

Kahire’de Trabzon’un tanıtımı: turizm ve ticarette yeni iş birliklerine kapı aralanıyor

Batrakov'un çift gollü gecesi ve Brown'un kritik golü haftanın 11'ine yansıdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam