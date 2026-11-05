Afyonkarahisar’da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin şüphelinin fotoğrafı paylaşıldı

Olay ve güvenlik kamerası kayıtları:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde, araçların bulunduğu üç farklı noktada gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi pompalı tüfekle öldürüldü. Olay anına ait görüntüler, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı ve kayıtlarda saldırganın hareketleri tespit edildi.

Failin tespiti ve fotoğrafın paylaşılması:

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü soruşturma sonucu saldırının faili ile ilgili kimlik bilgileri tespit edildi. Şahsa ait fotoğraf, emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı; görüntüler soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Arama ve yakalama çalışmaları:

Olayın ardından şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlendi. Firari şahsın yakalanması amacıyla Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı; giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda kontroller sürüyor.

Yetkililer, halkın güvenliği için bölgedeki denetimleri yoğunlaştırdı ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Soruşturma ilerledikçe yeni bilgilendirmeler yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da katliam yapan şüphelinin fotoğrafı ortaya çıktı