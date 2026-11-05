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Söğüt'te kadınlara yönelik ücretsiz takı tasarım atölyesi

Söğüt Mahallesi'nde açılan ücretsiz takı tasarım kursu, kadınların el becerilerini geliştirmesine, üretime katılmasına ve sosyalleşmesine olanak tanıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Söğüt'te kadınlara yönelik ücretsiz takı tasarım atölyesi

Söğüt'te ücretsiz takı tasarım kursu başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, kadınların el becerilerini geliştirmesi ve üretime katılması amacıyla ücretsiz takı tasarım kursu açıldı. Kurs, Marmaris Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçeye 39 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi Muhtarlığı binasında düzenleniyor ve mahallede yaşayan kadınları bir araya getiriyor.

Kursun içeriği:

Kursa katılan kadınlar, temel takı tasarım tekniklerini öğrenmenin yanı sıra el emeği ürünler ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Katılımcılar hem mesleki becerilerini artırmayı hem de sosyalleşerek ortak üretim süreçlerine dahil olmayı hedefliyor. Eğitimler, yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilerek mahalle sakinlerinin düzenli olarak faydalanabileceği bir program halinde yürütülüyor.

Muhtarlığın yeni rolü:

Söğüt Mahallesi Muhtarı Yusuf Selçuk, muhtarlıkların yalnızca resmi işlemlere hizmet eden yerler olmadığını vurgulayarak, 'Muhtarlık sadece vatandaşın evrak aldığı veya talepte bulunduğu bir makam değildir. Vatandaşlarımızın bir araya geldiği, öğrendiği, ürettiği ve sosyalleştiği yaşayan bir mahalle merkezi olmalıdır. Amacımız muhtarlık binamızı her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği bir buluşma alanına dönüştürmek' dedi.

Selçuk, kursun açılmasında emeği geçen Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Kaçar ile kurs eğitmeni Nursel Yüksel'e teşekkür etti ve benzer sosyal ve üretken etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

MARMARİS’İN SÖĞÜT MAHALLESİNDE KADINLARA ÜCRETSİZ TAKI TASARIM KURSU

MARMARİS’İN SÖĞÜT MAHALLESİNDE KADINLARA ÜCRETSİZ TAKI TASARIM KURSU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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