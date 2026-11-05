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Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı: Kütahya-Afyonkarahisar yolunda geniş çaplı denetim

İhsaniye'de 7 kişinin öldürülmesi sonrası, zanlının Kütahya'ya gelebileceği şüphesiyle Kütahya-Afyonkarahisar yolunda kontrol ve aramalar yoğunlaştırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı: Kütahya-Afyonkarahisar yolunda geniş çaplı denetim

İhsaniye olayı sonrası kütahya yönünde sıkı denetim

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, zanlının Kütahya istikametine geçebileceği ihtimali üzerine kaçış güzergâhlarında yoğunlaşan bir çalışma başlattı.

Kontrollerde uygulanan yöntemler:

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında, Kütahya yönüne seyreden araçlar tek tek durduruluyor. Ekipler sürücülerin kimlik kontrollerini yapıyor, araçların bagajları dahil aramalar gerçekleştiriliyor. Şüpheli görülen durumlara karşı titiz bir çalışma yürütülüyor.

Hedef ve yürütülen çalışmalar:

Kent girişlerinde ve kara yolu üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleriyle, ekiplerin amacı zanlının yakalanması olarak belirtiliyor. Polis, kaçış güzergâhlarında denetimleri sıklaştırarak olası hareketleri önceden tespit etmeye ve zanlının Kütahya yönüne geçişini engellemeye çalışıyor.

Yetkililer, yol kullanıcılarından kontrol noktalarına uymalarını ve polis ekipleriyle iş birliği yapmalarını istiyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN İHSANİYE İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ ARDINDAN, ZANLININ KÜTAHYA...

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ ARDINDAN, ZANLININ KÜTAHYA İSTİKAMETİNE GELEBİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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