Kayapınar'da enerji altyapısı sona yaklaşıyor

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yürüttüğü büyük ölçekli enerji altyapısı yatırımını tamamlamaya hazırlanıyor. Bahar aylarında başlayan projede 750 milyon lira bütçe ayrıldı; çalışmaların 15 Aralık'a kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yatırımın doğrudan etki edeceği bölge nüfusu yaklaşık 100 bin kişi olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamı:

İlçenin 6 farklı noktasında eş zamanlı yürütülen projeler kapsamında toplam 230 kilometre enerji hattı tesis ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde 19 yeni trafo merkezi kurulması, şebeke için bin yeni direk dikilmesi ve 45 bin metreküplük yer altı kazısının yapılması planlandı. Sokak aydınlatması da güçlendirilecek; projeyle 1.500 yeni aydınlatma direği yerleştirilecek.

Beklenen etkiler:

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, kent genelinde altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bahar aylarında Kayapınar’da başlattığımız 750 milyon liralık altyapı yatırımımızda sona yaklaştık. Çalışmalarımızı 15 Aralık’a kadar tamamlayarak yaklaşık 17 bin abonemizi daha kaliteli ve güvenilir elektrik hizmetiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla yaklaşık 100 bin vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunacağız"

Yaka ayrıca proje ile şebekenin modernize edileceğini ve enerji arz güvenliğinin artırılacağını vurguladı:

"Kayapınar’ın hızla artan enerji ihtiyacını karşılayacak güçlü ve modern bir altyapı oluşturuyoruz. Şebekemizi yenilerken teknolojik imkânlardan da yararlanarak enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini artırıyoruz. Yatırımlarımız tamamlandığında kesinti süresine ilişkin göstergelerimizi Türkiye ortalamasının altına indirmeyi hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımıza daha güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji hizmeti sunacağız"

Projeyle özellikle riskli kabul edilen havai hatların yer altına alınması hedefleniyor; bu sayede dış etkenlere bağlı arızalar ve kesintiler azaltılacak. Tamamlandığında Kayapınar'ın enerji dağıtım kapasitesi ve aydınlatma altyapısı önemli ölçüde iyileşecek ve yaklaşık 17 bin abone daha kesintisiz hizmetten yararlanacak.

YATIRIM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNAN DİCLE ELEKTRİK DİYARBAKIR İL MÜDÜRÜ UĞUR YAKA, KENT GENELİNDE ENERJİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTTİ.