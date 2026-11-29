olayın gelişimi:

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda arızalandı. Yolun yoğun olması nedeniyle trafik bir süreliğine durma noktasına geldi ve araç sürücüsünün bulunduğu noktada kaza riski arttı. Olayı gören ve yoldan geçen trafik polisi ekipleri duruma anında müdahale etti.

Polis ekipleri, arızalı otomobili motor gücü veya yol yardımı gelene kadar trafiği tehlikeye düşürmeyecek bir alana çekmek için aracı itmeye başladı. Bu müdahale sayesinde, yoğun trafikte olası bir zincirleme kaza veya aksama önlendi.

müdahalenin sonucu ve sonrası:

Polislerin yönlendirmesiyle araç, daha güvenli bir noktaya taşındı ve ardından çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayın ardından araç şoförü, polis ekiplerine gösterdikleri hızlı destek ve yönlendirme için teşekkür etti.

Bu tür müdahaleler, özellikle yoğun kara yollarında anlık riskleri azaltıyor; trafik güvenliği açısından benzer olaylarda hızlı ve doğru yönlendirme hayati önem taşıyor. Olayda herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar bildirilmedi.

Diyarbakır'da yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti