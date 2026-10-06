Dolar 49,1728 +0,12%
Euro 55,2620 +0,21%
Bist 12.382,49 -0,49%
Altın Gram 6.583,35 +0,18%
EUR/USD 1,1232 +0,08%
Brent Petrol 99,92 -0,40%
--°

Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 97 bin 743 kök kenevir ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma 66 operasyonda 39 şüpheli hakkında işlem yaparken, 97 bin 743 kök kenevir ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 97 bin 743 kök kenevir ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlar sonucunda 97 bin 743 kök kenevir/skunk ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi.

şüpheliler ve işlem sayısı:

İcra edilen operasyonlarda toplam 66 olay meydana gelirken, 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 97 BİN 743 KÖK KENEVİR VE 44.3 KİLO...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 97 BİN 743 KÖK KENEVİR VE 44.3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı
images

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çı...
images

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu
images

Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip