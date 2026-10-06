Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 97 bin 743 kök kenevir ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
ele geçirilen maddeler:
Operasyonlar sonucunda 97 bin 743 kök kenevir/skunk ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi.
şüpheliler ve işlem sayısı:
İcra edilen operasyonlarda toplam 66 olay meydana gelirken, 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 97 BİN 743 KÖK KENEVİR VE 44.3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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