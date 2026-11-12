Temizlik karışımı okulda endişe yarattı: 3 öğrenci tedbirle hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta Başöğretmen Atatürk Ortaokulu’nda temizlik sırasında ortaya çıkan yoğun koku okulda panik yarattı. İddialara göre temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyu karışımı sonucu oluşan kimyasal gazın okul içinde yayıldığı belirtildi. Olay sırasında bazı öğrencilerde öksürük ve rahatsızlık şikâyeti gözlendi.

olayın gelişimi:

Okul yetkililerine gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 3 öğrenci öksürük şikâyeti nedeniyle ilk müdahalesi yapıldı ve tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

müdahale ve değerlendirme:

İtfaiye ekipleri okul binasında inceleme ve gerekli güvenlik kontrollerini başlattı. Yapılan ilk ölçümlerde insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde bir gaz veya kalıcı bir kokuya rastlanmadığı bildirildi. Bu sonuçlara rağmen sınıflar tedbir amaçlı boşaltıldı ve temiz hava sağlanana dek eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Yetkililer, temizlik malzemelerinin yanlış karıştırılmasının kimyasal reaksiyonlara yol açabileceğini hatırlatarak benzer risklerin önlenmesi için personel eğitimi ve kullanım talimatlarına uyulmasının önemine vurgu yaptı. Soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SİVAS’TA BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU’NDA TEMİZLİK SIRASINDA KİMYASAL GAZ YAYILDIĞI İDDİASI PANİĞE NEDEN OLDU. ÖKSÜRÜK ŞİKÂYETİ YAŞAYAN 3 ÖĞRENCİ AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILIRKEN, OKUL TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ.