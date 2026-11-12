Mamasın barajı'nda gizem: kıyıya vuran binlerce balık endişe yarattı

Mamasın barajı kıyılarında toplu balık ölümleri

Aksaray’ın Mamasın Barajı’nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle binlerce balık ölü olarak kıyıya vurdu. Tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacında kullanılan, balıkçılar için önemli bir nokta olan barajın etrafında oluşan manzara, sabah saatlerinde balık tutmaya gelen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Barajın çevresinin yaklaşık 17 kilometre olduğu belirtilirken, ölü balıkların hemen hemen her kıyıda görüldüğü; olayın dronla havadan da görüntülendiği bildirildi. Olayla ilgili çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

görüntüler ve tanık ifadeleri:

Sabah erken saatlerde alanda bulunanlar karşılaştıkları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadı. Balık tutmaya gelen Ahmet Avcı (32), olayı şöyle anlattı: "Sabah saatlerinde balık tutmaya geldik. Kıyıda bir sürü balığın öldüğünü gördük. Gümüş balığı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir sürü balık kıyıya vurmuş, hepsi de ölmüş."

Bir diğer vatandaş Ramazan Dağ (68) ise durumu, "Buraya balık tutmaya geldik. Baktık kenarda gümüş balıkları hep ölmüş. Geçen hafta geldiğimizde hepsi yaşıyordu" sözleriyle aktardı. Tanıklar, ölümlerin geniş bir alana yayıldığını ve bölgedeki canlı yaşamı için ciddi bir kaygı yarattığını belirtti.

yetkili kurumun başlattığı inceleme:

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Dron görüntüleri ve kıyıda tespit edilen ölü balıklar, yetkililerin değerlendirmesine sunulurken, bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar, resmi açıklamayı bekliyor.

Yetkililerin yapacağı inceleme sonuçlanana dek bölgedeki durum ve resmi duyurular takip edilecek. İlgili kurumlar tarafından yapılacak analizler ve açıklamalar, balık ölümlerinin nedenine ilişkin net bilgi sağlayacak.

Not: Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar doğrultusunda kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

AKSARAY’IN MAMASIN BARAJI’NDA NEDENİ BİLİNMEYEN BİR ŞEKİLDE ÖLEN BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU.