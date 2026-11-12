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Serik'te tarlada iş makinesiyle kurtarma: devrilen traktörden sürücü çıkarıldı

Serik Nebiler Mahallesi'nde 16.30'da traktör çukura devrildi; sürücü Ramazan Y., 60, altında kalarak yaralandı, makineyle çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te tarlada iş makinesiyle kurtarma: devrilen traktörden sürücü çıkarıldı

Olayın seyri:

Antalya'nın Serik ilçesi Nebiler Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, tarlada çalışan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu traktör çukura devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü kısa süreli bir süre mahsur kaldı.

Müdahale ve kurtarma:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Ramazan Y. (60), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ÇUKURA DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ RAMAZAN YAŞBAYIR (60)...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ÇUKURA DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ RAMAZAN YAŞBAYIR (60) YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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