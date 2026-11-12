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Malatya'da S-70 tipi helikopter kazasında dört asker şehit oldu

MSB, Malatya Yeşilyurt Samanköyü'nde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 4 askerin şehit olduğunu bildirdi; olay cep kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da S-70 tipi helikopter kazasında dört asker şehit oldu

Malatya'da S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde bir adet S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakanlık duyurusuna göre kazada dört asker şehit oldu.

Kazanın seyrine ilişkin bilgiler:

Açıklamada helikopterin kaza kırıma uğradığı ve kazada 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın oluş şekline dair ayrıntılı teknik bilgi veya başka sayısal veri açıklanmadı; resmi kurumların açıklamaları esas alınmaktadır.

Görgü tanığı ve görüntüler:

Kazaya ilişkin görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazaya şahit olan bir kadın, olay anına ilişkin gözlemlerini anlattı; paylaşılan görüntüler ve görgü bilgileri, olay yerinde yaşananların tespitine katkı sağlıyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma/inceleme sürecine ilişkin gelişmeler, ilgili kurumlar tarafından duyurulmaya devam edecek.

4 askerin şehit olduğu helikopter kazası kamerada

4 askerin şehit olduğu helikopter kazası kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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