İskele yola devrildi: 2 araç hasar gördü, mahalle güvenlik önlemi talep etti

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bir inşaatta kurulu iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Devrilen iskele, yol üzerinde park halinde bulunan 2 araç'ın üzerine düşerek her iki araçta maddi hasara neden oldu.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

mahalle tepkisi ve talepler:

Çevrede yaşayan vatandaşlar, inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.

Olayın nedenine ilişkin bilgiler henüz netleşmedi; gelişmelerin ilerleyen saatlerde yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor.

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE İNŞAAT İSKELESİNİN YOLA DEVRİLMESİ SONUCU PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ.