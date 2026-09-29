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Diyarbakır'da kaçakçılık ağına operasyon: 34 şüpheli hakkında işlem

Diyarbakır jandarmasının 5607 sayılı Kanun kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 31 olayda 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı; çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da kaçakçılık ağına operasyon: 34 şüpheli hakkında işlem

Operasyonun kapsamı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde toplam 31 olay kayda geçirilirken, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 14 bin 803 paket kaçak sigara, 593 paket ısıtılmış tütün mamulü, 327 adet sahte kozmetik malzeme ve 300 adet puro yer aldı.

Ayrıca 55 adet cep telefonu, 41 adet termos, 33 adet elektronik eşya ve 19 adet elektronik sigara ele geçirildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA, 34 ŞÜPHELİ HAKKINDA...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA, 34 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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