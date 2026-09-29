Diyarbakır'da kaçakçılık ağına operasyon: 34 şüpheli hakkında işlem

Operasyonun kapsamı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
Çalışmalar neticesinde toplam 31 olay kayda geçirilirken, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
ele geçirilen malzemeler
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 14 bin 803 paket kaçak sigara, 593 paket ısıtılmış tütün mamulü, 327 adet sahte kozmetik malzeme ve 300 adet puro yer aldı.
Ayrıca 55 adet cep telefonu, 41 adet termos, 33 adet elektronik eşya ve 19 adet elektronik sigara ele geçirildi.
DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA, 34 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.
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